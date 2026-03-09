Misiones: Regalaron escobas y baldes en un festejo del Día de la Mujer

Un evento organizado por la Municipalidad de Colonia Aurora, en Misiones, incluyó la entrega de escobas, baldes y escurridores como premios durante juegos y concursos.
Un festejo por el Día de la Mujer en Colonia Aurora, una localidad de Misiones de poco más de 10 mil habitantes, quedó en el centro de la discusión pública después de que se difundieran imágenes del evento oficial organizado por el municipio en la que algunas participantes recibieron baldes, escobas y escurridores como premios en diferentes juegos y actividades recreativas.
Las fotos fueron publicadas en las redes sociales oficiales del municipio, donde se veía a las ganadoras posando en el escenario con certificados y los artículos para el hogar.
Según la organización, la propuesta incluía música en vivo, juegos, sorteos y reconocimientos para las mujeres que participaron del encuentro.
De acuerdo con la información difundida por el municipio, la jornada incluyó desafíos recreativos como mímica y adivinanzas, además de concursos de pastelería y sorteos de distintos regalos.
En una de esas actividades se entregaron los artículos de limpieza. Según explicó el intendente Cali Goring, los objetos estaban vinculados con el juego que debían representar las participantes y la consigna consistía en imitar distintos trabajos, mientras el público intentaba adivinar de qué tarea se trataba.
El jefe comunal explicó a través de declaraciones radiales que las tres participantes que mejor representaron la consigna recibieron una escoba, un balde y un escurridor como premio y defendió la actividad al afirmar que el objetivo del encuentro fue ofrecer un espacio de reunión para las vecinas. También señaló que durante la jornada hubo más de 80 sorteos con otros regalos, entre ellos cuadros de una artista local y planteras con flores.
Además del intendente, participaron del acto autoridades locales, se realizó una charla informativa sobre prevención del cáncer de piel, y la celebración cerró con música en vivo y actividades comunitarias.
