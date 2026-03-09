Misiones: Regalaron escobas y baldes en un festejo del Día de la Mujer

Las fotos fueron publicadas en las redes sociales oficiales del municipio, donde se veía a las ganadoras posando en el escenario con certificados y los artículos para el hogar.

dia-la-mujer El evento se realizó el 7 de marzo en un predio municipal.

Según la organización, la propuesta incluía música en vivo, juegos, sorteos y reconocimientos para las mujeres que participaron del encuentro.

Cómo fue el festejo

De acuerdo con la información difundida por el municipio, la jornada incluyó desafíos recreativos como mímica y adivinanzas, además de concursos de pastelería y sorteos de distintos regalos.

En una de esas actividades se entregaron los artículos de limpieza. Según explicó el intendente Cali Goring, los objetos estaban vinculados con el juego que debían representar las participantes y la consigna consistía en imitar distintos trabajos, mientras el público intentaba adivinar de qué tarea se trataba.

El jefe comunal explicó a través de declaraciones radiales que las tres participantes que mejor representaron la consigna recibieron una escoba, un balde y un escurridor como premio y defendió la actividad al afirmar que el objetivo del encuentro fue ofrecer un espacio de reunión para las vecinas. También señaló que durante la jornada hubo más de 80 sorteos con otros regalos, entre ellos cuadros de una artista local y planteras con flores.

1178262 Tras la difusión de las imágenes, algunos usuarios en redes sociales cuestionaron que los premios estuvieran vinculados con tareas domésticas, especialmente en la fecha del hecho.

Además del intendente, participaron del acto autoridades locales, se realizó una charla informativa sobre prevención del cáncer de piel, y la celebración cerró con música en vivo y actividades comunitarias.