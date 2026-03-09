Un joven alcoholizado chocó y mató a dos policías en Neuquén

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en el kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22. El acusado, identificado como A.R.D., manejaba una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban también tres jóvenes. En determinado momento intentó sobrepasar a otro vehículo en un sector donde la maniobra estaba prohibida, señalizado con doble línea amarilla, e invadió el carril contrario. En ese instante chocó de frente contra un Kia Sorento.

En ese automóvil viajaban tres hombres. Dos de ellos murieron a causa del impacto: Atilio Contreras, de 60 años, y Julián Iván Zúñiga, de 27, ambos efectivos policiales. El conductor del Kia sufrió heridas leves, según informó el Ministerio Público Fiscal.

Este domingo se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, donde el joven fue imputado por homicidio simple con dolo eventual y por lesiones graves y leves, también bajo la misma figura. Además, se determinó que había consumido alcohol esa noche y que el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1,84 mg/l.

Durante la audiencia, el fiscal Federico Cuneo sostuvo que el acusado, al manejar con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido, realizar una maniobra de adelantamiento e invadir el carril contrario en un tramo con doble línea amarilla, generó de manera consciente un riesgo de muerte para quienes transitaban por la vía pública.

También se informó que, además del conductor del Kia, las tres mujeres que viajaban en la Toyota Hilux resultaron heridas: dos de ellas con lesiones leves y la restante con heridas de mayor gravedad.

Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por dos meses, al considerar que existe riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.

El juez de garantías Eduardo Egea aceptó la imputación, estableció un plazo de investigación de dos meses y dispuso que la prisión preventiva se mantenga inicialmente por 14 días.