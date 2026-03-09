Un fuerte sismo de 4,9 grados sacudió San Juan y el temblor llegó hasta Mendoza

El epicentro del sismo se localizó a 18 kilómetros al suroeste de la localidad de Calingasta, 34 kilómetros al norte de Barreal y a unos 80 kilómetros del cerro Mercedario. A pesar de que el sismo tuvo una profundidad considerable de 122 kilómetros, su impacto fue percibido por una gran cantidad de personas en diversas localidades.

En cuanto a la intensidad, el INPRES detalló que el temblor alcanzó el Grado IV en la escala de Mercalli Modificada en Calingasta, Barreal y la Ciudad de San Juan. En estas zonas, el movimiento se sintió con claridad, provocando la oscilación de objetos colgantes y despertando a quienes descansaban. Por su parte, en la provincia de Mendoza, la localidad de Uspallata percibió una intensidad de entre III y IV, mientras que en la capital mendocina el reporte fue de Grado III, sentido principalmente por personas en reposo.

En otras zonas más alejadas, como Valle Fértil, el movimiento fue mucho más leve, con una intensidad estimada de entre II y III, siendo percibido ligeramente dentro de algunos edificios. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales de gravedad ni personas heridas, aunque el personal de defensa civil continúa monitoreando la situación en los departamentos cercanos al epicentro para descartar cualquier tipo de contingencia.