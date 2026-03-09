Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos volvieron a sus casas para retirar sus pertenencias

pqe pat Los vecinos de las torres de Parque Patricios aguardando para poder retirar sus pertenencias de primera necesidad.

El operativo cuenta con el despliegue de más de 20 efectivos de Bomberos de la Ciudad, quienes acompañan a inquilinos y propietarios en el ingreso controlado a sus viviendas. Según lo dispuesto por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31, los bomberos custodian a los vecinos hasta la puerta de sus domicilios, pero no ingresan a las unidades. Una vez que los residentes retiran sus objetos personales de importancia, se labra un acta oficial para dejar constancia del procedimiento y de los bienes retirados.

Para garantizar la seguridad y el orden en la zona, el Gobierno de la Ciudad instaló un centro de control móvil, una unidad médica y torres de iluminación perimetral a cargo de la subsecretaría de Emergencias. Además, se mantiene un dispositivo de custodia permanente con más de 100 efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes vigilan el perímetro las 24 horas para evitar saqueos y proteger el patrimonio de las familias que debieron abandonar sus hogares de forma abrupta.

En el lugar también trabaja personal de la Guardia de Auxilio, Defensa Civil y Agentes de Prevención, quienes monitorean constantemente la estabilidad de las estructuras. Tras el reclamo de los afectados por la incertidumbre sobre sus pertenencias, este acceso pautado representa un primer alivio en medio de la crisis habitacional que atraviesa el complejo, aunque el retorno definitivo a las viviendas aún no tiene fecha cierta debido a la gravedad de los daños.