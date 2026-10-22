Cortes y desvíos en Buenos Aires por la visita del Papa León XIV: qué calles estarán afectadas

Los trabajos para montar las estructuras del evento comenzarán el sábado 24 de octubre en la zona del Monumento a los Españoles. Habrá restricciones al tránsito en Avenida del Libertador durante las semanas previas al encuentro.
La preparación para la visita del Papa León XIV a Buenos Aires, que será del 8 al 11 de noviembre, ya tiene fechas clave en el calendario. Los primeros cambios en la circulación comenzarán el sábado 24 de octubre, con interrupciones en Avenida del Libertador debido al armado de estructuras.
Durante la madrugada y la mañana de esa jornada, se dispondrá un corte total entre las avenidas Colombia y Sarmiento. Luego, desde la mañana del sábado y hasta la noche del martes 3 de noviembre, el tránsito tendrá restricciones parciales en ese mismo tramo, con dos carriles habilitados por mano.
A partir del miércoles 4 de noviembre, las limitaciones se ampliarán. Hasta el sábado 14 habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador, entre las avenidas Olleros y Ugarteche, a medida que avancen las tareas de montaje.
Las autoridades informarán nuevas actualizaciones sobre el esquema de circulación y los desvíos previstos. El operativo podría sufrir modificaciones durante los trabajos, por lo que se recomienda estar atento a los próximos anuncios.
La visita del Sumo Pontífice está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, un período en el que se intensificarán los preparativos en el sector del Monumento a los Españoles.
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