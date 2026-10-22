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Cortes y desvíos en Buenos Aires por la visita del Papa León XIV: qué calles estarán afectadas

Los trabajos para montar las estructuras del evento comenzarán el sábado 24 de octubre en la zona del Monumento a los Españoles. Habrá restricciones al tránsito en Avenida del Libertador durante las semanas previas al encuentro.

La preparación para la visita del Papa León XIV a Buenos Aires, que será del 8 al 11 de noviembre, ya tiene fechas clave en el calendario. Los primeros cambios en la circulación comenzarán el sábado 24 de octubre, con interrupciones en Avenida del Libertador debido al armado de estructuras.

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Durante la madrugada y la mañana de esa jornada, se dispondrá un corte total entre las avenidas Colombia y Sarmiento. Luego, desde la mañana del sábado y hasta la noche del martes 3 de noviembre, el tránsito tendrá restricciones parciales en ese mismo tramo, con dos carriles habilitados por mano.

Gran expectativa por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

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A partir del miércoles 4 de noviembre, las limitaciones se ampliarán. Hasta el sábado 14 habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador, entre las avenidas Olleros y Ugarteche, a medida que avancen las tareas de montaje.

Las autoridades informarán nuevas actualizaciones sobre el esquema de circulación y los desvíos previstos. El operativo podría sufrir modificaciones durante los trabajos, por lo que se recomienda estar atento a los próximos anuncios.

La visita del Sumo Pontífice está prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, un período en el que se intensificarán los preparativos en el sector del Monumento a los Españoles.

El cronograma completo

  • Sábado 24 de octubre: desde la madrugada del sábado hasta la mañana, corte total en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, por el armado de estructuras.
  • Desde la mañana del sábado hasta la noche del martes 3 de noviembre: cortes parciales en Av. del Libertador desde Av. Colombia hasta Av. Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.
  • Del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre: desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el sábado 14 de noviembre, habrá cortes totales progresivos en Av. del Libertador entre Av. Olleros y Ugarteche.

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