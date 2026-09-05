Crecen las falsas denuncias de robo de autos para cobrar el seguro

Las empresas aseguradoras recurren a cámaras, geolocalización e inteligencia artificial para comprobar la denuncia del asegurado.

Las aseguradoras cuentan cada vez con más herramientas. Cruzan información, recurren a cámaras, geolocalización y bases de datos y utilizan inteligencia artificial para analizar imágenes y documentación. Así pueden reconstruir qué ocurrió y contrastarlo con la versión del asegurado. Pero investigar también cuesta dinero. ADEAA advierte que no todas las sospechas terminan en una pesquisa profunda: en determinados casos, el costo de reunir pruebas, realizar peritajes o avanzar judicialmente puede superar el monto del posible fraude.

Por eso, el universo de denuncias con indicios es mayor que el de los fraudes que finalmente llegan a comprobarse. El automotor concentra el 65% de los casos investigados por fraude y más del 70% de los casos sospechosos se concentra en el AMBA, según ADEAA. El fenómeno incluye robos totales y parciales, ruedas y otras piezas, y también incendios que despiertan interrogantes.

¿Qué lleva a alguien a inventar el robo de su propio auto o moto? Las motivaciones son variadas. En algunos casos aparecen problemas económicos, deudas o una necesidad urgente de conseguir dinero. Un vehículo que cuesta mantener, perdió valor, resulta difícil de vender o quedó seriamente dañado puede transformarse en el centro de una maniobra. La expectativa puede ser cobrar la indemnización.

El caso de San Justo lo muestra con claridad. La historia comenzó con un supuesto robo, pero las cámaras permitieron ponerla en duda. Lo que parecía un delito contra un automovilista terminó con el propio denunciante primero bajo investigación, luego preso por un día entero y finalmente imputado en una causa por los delitos de falsa denuncia y tentativa de estafa.

"El hombre es un trabajador común, en un momento se quebró y contó que necesitaba el dinero. Entonces, se unió con otra gente para hacer desaparecer el auto, ganar algo con el desguace y luego denunciar el robo para cobrar el seguro. La aseguradora sospechó desde el inicio, y cuando apareció el video de una cámara donde el falso ladrón abre el auto con la llave y se va en 15 segundos fue clave", contó un comisario.