Callejero Fino seguirá detenido: le negaron la excarcelación

Además, se suma que no se presentó documentación que acreditara la procedencia del arma, por lo que la Justicia considera que todavía hay cuestiones relevantes por esclarecer.

Otro de los puntos de la investigación está puesto en los teléfonos celulares que pertenecen a Callejero Fino y de su acompañante.

Los dispositivos están siendo analizados para determinar si pueden aportar información sobre el origen del arma y las circunstancias del hecho. En este contexto, la Justicia resolvió mantenerlos detenidos mientras avanza la investigación.

También existe la posibilidad de que la defensa solicite otras alternativas, como el otorgamiento de la libertad bajo caución, aunque será la Justicia la que deberá evaluar las condiciones del caso.

Mientras tanto, la investigación continuará y uno de los principales objetivos será determinar de dónde salió el arma con la numeración limada.

No es la primera vez que el artista se ve involucrado en un hecho policial. En 2020, fue condenado a seis años de prisión por un robo. Apenas estuvo preso cinco meses en una cárcel, para luego continuar con la pena bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica.