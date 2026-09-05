Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 5 de septiembre

El comienzo del fin de semana se presentará frío y con cielo algo nublado. El SMN anticipa una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 14°C. ¿Vuelven las lluvias?
Este sábado 5 de septiembre, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcado por las bajas temperaturas y un cielo que irá cambiando durante el transcurso del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 7°C y la máxima llegará a 14°C.
Durante la mañana se espera cielo algo nublado, mientras que por la tarde podrían registrarse chaparrones. Hacia la noche, las condiciones serán mayormente nubladas. El viento se mantendrá en general leve, aunque puede generar una sensación térmica más fría.
Para el domingo 6 de septiembre, las condiciones del tiempo serán frías, con una mínima de 3°C y una máxima de 12°C, acompañadas por cielo parcialmente nublado. El lunes continuará el ambiente fresco, con temperaturas entre 4°C y 12°C y cielo mayormente nublado.
En el norte argentino, el mapa muestra un panorama variado, con predominio de cielo parcialmente nublado y algunos sectores con mayor presencia de sol. En las provincias del noroeste aparecen varios íconos de sol entre nubes, mientras que hacia el noreste se observa mayor nubosidad. Las temperaturas máximas se ubican en torno a los 20°C y 23°C en distintos puntos, aunque también aparecen registros más bajos en algunas zonas.
En la zona centro del país, las condiciones son más cambiantes. El mapa muestra sectores con cielo parcialmente nublado, pero también áreas con mayor nubosidad y precipitaciones, especialmente hacia el este. En la provincia de Buenos Aires y zonas cercanas aparecen íconos asociados a lluvias, mientras que en el interior se combinan nubes y claros. Las temperaturas se mantienen bajas, con máximas que rondan los 11°C a 16°C y mínimas que pueden ubicarse cerca de los 2°C a 7°C.
En el sur argentino, el panorama se presenta mayormente frío y con abundante nubosidad. En la Patagonia aparecen sectores con cielo nublado y algunos registros de precipitaciones, mientras que hacia el extremo sur predominan las nubes. Las temperaturas son considerablemente más bajas que en el norte: en distintos puntos se observan máximas de entre 4°C y 10°C, con mínimas que pueden ubicarse por debajo de 0°C. En Tierra del Fuego también se representa un escenario frío y nublado.
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