Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 5 de septiembre

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la zona centro del país, las condiciones son más cambiantes. El mapa muestra sectores con cielo parcialmente nublado, pero también áreas con mayor nubosidad y precipitaciones, especialmente hacia el este. En la provincia de Buenos Aires y zonas cercanas aparecen íconos asociados a lluvias, mientras que en el interior se combinan nubes y claros. Las temperaturas se mantienen bajas, con máximas que rondan los 11°C a 16°C y mínimas que pueden ubicarse cerca de los 2°C a 7°C.

En el sur argentino, el panorama se presenta mayormente frío y con abundante nubosidad. En la Patagonia aparecen sectores con cielo nublado y algunos registros de precipitaciones, mientras que hacia el extremo sur predominan las nubes. Las temperaturas son considerablemente más bajas que en el norte: en distintos puntos se observan máximas de entre 4°C y 10°C, con mínimas que pueden ubicarse por debajo de 0°C. En Tierra del Fuego también se representa un escenario frío y nublado.