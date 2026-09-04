Francia: un montañista argentino murió y otro resultó herido en los Alpes

La embajada argentina en Francia fue notificada del accidente y se encuentra en contacto con las autoridades locales y con las familias de las víctimas para coordinar asistencia y trámites consulares. El fallecido será repatriado en los próximos días, mientras que el sobreviviente continuará bajo observación médica.

El hecho vuelve a poner en foco los riesgos asociados a la escalada en alta montaña y la importancia de evaluar las condiciones climáticas y técnicas antes de emprender ascensos en zonas de alta complejidad.