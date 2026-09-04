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Francia: un montañista argentino murió y otro resultó herido en los Alpes

El accidente ocurrió en un sector considerado técnicamente exigente, donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera abrupta.

Dos montañistas argentinos sufrieron un grave accidente mientras escalaban una cumbre de más de 3.000 metros de altura en el macizo de los Écrins, en los Alpes franceses. Según informaron fuentes allegadas a la investigación del hecho, uno de ellos murió en el acto tras una caída en una zona de hielo y roca, mientras que el otro resultó herido y debió ser rescatado por equipos especializados de alta montaña.

El accidente ocurrió en un sector considerado técnicamente exigente, donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera abrupta. De acuerdo con la información difundida por las autoridades francesas, los dos escaladores se encontraban realizando una travesía en cordada cuando uno de ellos perdió el equilibrio y arrastró al compañero. La caída se produjo en una pendiente pronunciada, lo que dificultó las maniobras de rescate.

La prensa francesa indicó que la zona registra un aumento de accidentes en esta época del año debido a la combinación de deshielo, grietas ocultas y desprendimientos de roca. Los especialistas remarcan que el macizo de los Écrins, aunque muy frecuentado por montañistas experimentados, exige equipamiento técnico completo y experiencia en progresión glaciar.

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La embajada argentina en Francia fue notificada del accidente y se encuentra en contacto con las autoridades locales y con las familias de las víctimas para coordinar asistencia y trámites consulares. El fallecido será repatriado en los próximos días, mientras que el sobreviviente continuará bajo observación médica.

El hecho vuelve a poner en foco los riesgos asociados a la escalada en alta montaña y la importancia de evaluar las condiciones climáticas y técnicas antes de emprender ascensos en zonas de alta complejidad.

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