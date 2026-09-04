Revelan el motivo por el que se fue a Córdoba el estudiante de la UNLP

Mariano Martínez, de 21 años, fue localizado este viernes en la ciudad de Córdoba y se encuentra en perfecto estado de salud. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó que había llegado allí por su propia voluntad.
Mariano Martínez, el estudiante de 21 años de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que era buscado desde el 31 de agosto, fue encontrado este viernes en Córdoba y se encuentra en perfecto estado de salud.
La aparición fue confirmada por el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, quien además dio precisiones sobre las circunstancias en las que el joven había llegado a esa provincia.
“Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad”, informó el funcionario a través de sus redes sociales.
Martínez había sido visto por última vez luego de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la UNLP. A partir de entonces se había desplegado una intensa búsqueda para determinar su paradero.
En las últimas horas había surgido una pista que terminó resultando clave. Una testigo aseguró haberlo visto en un local de sushi ubicado en el barrio Cofico, en la capital cordobesa.
De acuerdo con ese testimonio, el joven habría ingresado al comercio con la intención de conseguir trabajo y dejado un currículum. Esa información permitió orientar las tareas de búsqueda hasta que finalmente fue localizado.
Tras ser encontrado, Martínez fue notificado de las actuaciones y se puso a su disposición asistencia psicológica. Como es mayor de edad y no existe ninguna restricción sobre su libertad, podrá permanecer en Córdoba o trasladarse a cualquier otro punto del país por decisión propia.
Las autoridades cordobesas señalaron además que darán intervención a la Justicia de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones correspondientes vinculadas a la denuncia por averiguación de paradero.
Quinteros destacó el desenlace de la búsqueda y el trabajo realizado durante las últimas horas. “Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado”, sostuvo.
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