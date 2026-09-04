Revelan el motivo por el que se fue a Córdoba el estudiante de la UNLP

En las últimas horas había surgido una pista que terminó resultando clave. Una testigo aseguró haberlo visto en un local de sushi ubicado en el barrio Cofico, en la capital cordobesa.

De acuerdo con ese testimonio, el joven habría ingresado al comercio con la intención de conseguir trabajo y dejado un currículum. Esa información permitió orientar las tareas de búsqueda hasta que finalmente fue localizado.

Asistencia psicológica

Tras ser encontrado, Martínez fue notificado de las actuaciones y se puso a su disposición asistencia psicológica. Como es mayor de edad y no existe ninguna restricción sobre su libertad, podrá permanecer en Córdoba o trasladarse a cualquier otro punto del país por decisión propia.

Las autoridades cordobesas señalaron además que darán intervención a la Justicia de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones correspondientes vinculadas a la denuncia por averiguación de paradero.

Quinteros destacó el desenlace de la búsqueda y el trabajo realizado durante las últimas horas. “Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado”, sostuvo.