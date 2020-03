Con el fin de los pagos escalonados de salarios, el pase a planta de todos los trabajadores jornalizados y contratads, el abono del aumento de sueldos acordado durante 2019 y el pedido de renuncia al gobernador Mariano Arcioni como consignas y el rechazo generalizado a la megaminería, distintos sectores llaman a un paro general y a distintas movilizaciones.

"Chubut nos demuestra una vez más que la única alternativa para las trabajadoras y los trabajadores esta en las calles y no en las urnas", aseguran desde Votamos Luchar, una de las organizaciones que llevan adelante la convocatoria para la semana que viene, en un comunicado.

A continuación, el mensaje completo:

#CHUBUTAZO

La provincia de Chubut es la regla y el termómetro de lo que pasará y esta pasando a nivel nacional. La deuda es la principal causa de la crisis que atraviesa la provincia. Mariano Arcioni, gobernador desde noviembre del 2017, cargo que asumió por el fallecimiento del ex gobernador Das Neves y luego electo en junio de 2019 tras ganar las elecciones gracias a falsas promesas. Hoy y hace ocho meses esas promesas se traducen en masivas jornadas de lucha en los distintos espacios de trabajo, calles, rutas y ministerios de las y los trabajadores que están pagando el ajuste con hambre, cuerpo y lucha.

Durante el 2019 Chubut estuvo en el centro de la escena política por la lucha de los docentes como punta de lanza, que luego fue seguida por los estatales. Meses de paro ante el incumplimiento de los acuerdos paritarios por mejoras en los salarios, ajuste permanente al bolsillo de las y los trabajadores, falta de cobertura de la obra social y el pago escalonado de los salarios. Vale recordar que en el marco de esta gran crisis generada por el capitalismo y en complicidad con el Estado, aconteció la muerte de dos trabajadoras docentes, Jorgelina Ruiz Diaz y Maria Cristina Aguilar, durante una jornada de lucha. Ante este escenario del otro lado de la vereda, la pasividad impulsada por el pacto de paz social de la burocracia sindical. A pesar de esta pasividad nunca pudo contener la fuerza de las bases trabajadoras y se vieron desbordados ante la determinación en la acción de autoconvocarse y planificar medidas de fuerza. Otro actor de la misma vereda, Arcioni, empecinado en ajustar a las y los trabajadores mientras intereses como de los terratenientes Benneton o Joe Lewis, Aluar, Pan American Energy, petroleras, pesqueras, mineras y especuladores financieros siguen gozando de los privilegios cedidos por un Estado provincial quebrado en un territorio rico en recursos naturales.

Año 2020, ante esperanzas de que el nuevo mandato kirchnerista pudiera mejorar la situación en la que esta sumergido el pueblo chubutense el escenario es el mismo. Solo falsas esperanzas que fueron confirmadas por el mismo Alberto Fernández en donde en una reunión públicas con empresarios destaco la actividad minera en extracción y explotación de oro y plata en las mesetas de Chubut. Es sabido que las regalías de las multinacionales encargadas de la extracción y explotación no están destinadas al pago de salarios o menos aun al "gasto social".

Durante el 2020 el gobierno de Arcioni debe enfrentar el pago de vencimiento de deuda provincial, monto que asciende a los 14 mil millones de pesos. Frente a este compromiso la decisión es la misma, ajustar a las y los trabajadores y contratar a JP Morgan y Citigroup para renegociar la deuda.

El hecho que encendió nuevamente la mecha de las luchas fue el pago arbitrario y selectivo a los diputados provinciales, sus asesores y a la policía. Actores que garantizan con eficiencia el ajuste mediante leyes por un lado y represión por el otro. Todo esto en el marco de lo ya estipulado de pagos de salarios en rangos. Paros y movilizaciones de docentes, trabajadorxs de salud, judiciales, brigadistas, jubilados, viales y bomberos, en algunos casos con respuesta represivas por parte del gobierno, han sido la respuesta a este pago selectivo y arbitrario y a la falta de pago de salarios de varios de estos sectores.

La lucha de lxs trabajadorxs de salud ha sido la que hoy día ha tomado más relevancia por su fuerza y su contundencia. Al mismo nivel la lucha de viales con cortes de ruta y toma del edificio perteneciente a vialidad.

La situación de lxs trabajadorxs de la salud en Chubut es critica a lo largo y ancho de la provincia. Falta de pagos hace dos meses, deficiencias estructurales en el sistema de salud, abandono institucional, falta de insumos, renuncias de profesionales por no tener recursos para llegar a sus puestos de trabajo, precarización y falta de infraestructura son algunas de las causas de esta situación. Frente a esto cuatro trabajadorxs de la salud decidieron encadenarse y comenzar una huelga de hambre, frente al Ministerio de Salud de la provincia visivilizando así el abandono por parte del estado. Fueron 13 largos días de huelga de hambre incluyendo huelga seca que culminó con la descompensación de una de las compañeras que estaba poniedo su cuerpo a la lucha. Más allá de este lamentable suceso el ministro de salud, Fabián Puratich, como representante del gobierno no se pronunció a favor de un acuerdo justo para lxs trabajadorxs. Ante esto lxs trabajadorxs de la salud continuaran realizando medidas de fuerza hasta que no haya un avance real con todas las reivindicaciones planteadas por el sector.

A esto se suma la lucha docente de todos los niveles que continua sin cesar desde julio del 2019 hasta el día de hoy. Chubut es una de las ocho provincias que no le dieron inicio al calendario escolar.

Además se espera y ya es un hecho que mediante el pago escalonado mucho de lxs trabajadorxs afectados por esta forma de pago sus salarios de febrero sean depositados en el mes de abril.

Frente a este escenario de crisis y ajuste se esperan masivas movilizaciones en toda la provincia incluyendo un chubutazo el día 18 de marzo unificando así todos los reclamos y todas las luchas de los diferentes sectores. Se esperan multitudes en distintos puntos de la provincia como Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Esquel. Ya iniciada la convocatoria el gobierno inicio el proceso de vaciamiento de estas movilizaciones, la excusa en ente momento es el coronavirus. Se espera que Arcioni decrete la prohibición de eventos masivos, incluyendo los foros y las reuniones.

Chubut nos demuestra una vez más que la única alternativa para las trabajadoras y los trabajadores esta en las calles y no en las urnas. La salida a la crisis capitalista esta en la lucha por las reivindicaciones del pueblo trabajador que fue y es saqueado constantemente por un Estado que lo único que genera son oprimidas y oprimidos.

Arriba lxs que luchan!!

La deuda es con el pueblo!!

Fuera Arcioni!!