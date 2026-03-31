Torres firmó el pago de la deuda de Anses con Chubut por más de $48 mil millones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2039067683262464016&partner=&hide_thread=false UN RECONOCIMIENTO HISTÓRICO PARA NUESTROS JUBILADOS



Nos reunimos con @SPettovelloOK y firmamos el acuerdo para que ANSES reconozca la deuda histórica que el Estado nacional tenía con la caja previsional de nuestra provincia.



Estamos hablando de más de $48 mil millones que… pic.twitter.com/lWJLZxHbi3 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) March 31, 2026

Un acto de justicia

Torres remarcó que “después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”.

En ese sentido, el mandatario señaló que “este acuerdo es el resultado de un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial, que nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut”.

Asimismo, recordó que “durante años no se impulsó el reclamo como correspondía, y desde el primer día de gestión asumimos la responsabilidad de exigirle al Estado nacional el pago de esta deuda en defensa de nuestros jubilados”.

Finalmente, Torres concluyó: “Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”, y agregó: “Estamos hablando de más de $48 mil millones que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden: a nuestra caja previsional”.

“Después de años en los que los jubilados de la provincia fueron olvidados por distintos gobiernos, hoy empezamos a devolverles lo que siempre fue suyo”, concluyó el mandatario provincial.