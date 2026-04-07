Qué descubrió la ciencia sobre el café y su relación con el cáncer

Los investigadores explican que este proceso se da a través de un mecanismo conocido como regulación postranscripcional, que controla la producción de proteínas a partir del ARN mensajero.

69d4ed2de9ff7127bd6e4a12 El café vuelve a ser objeto de estudio por sus posibles efectos en la salud.

Alcance y límites del hallazgo

Aunque los resultados son prometedores, los propios científicos remarcan que se trata de estudios realizados en laboratorio. “Estos hallazgos podrían allanar el camino para enfoques traslacionales […] mejorando así su potencial terapéutico o preventivo”, señalaron.

Sin embargo, también advierten cautela. Motoki Watanabe, uno de los autores, aclaró: “Se trata principalmente de investigación con experimentos celulares y no muestra una relación directa entre el consumo de café y la prevención de cáncer colorrectal”.

Por ahora, los especialistas coinciden en que se necesitan más estudios para confirmar estos efectos en humanos y determinar su posible aplicación clínica.