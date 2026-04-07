Qué descubrió la ciencia sobre el café y su relación con el cáncer

Un estudio japonés identificó el mecanismo por el cual el ácido cafeico inhibe el crecimiento tumoral, aunque aún no hay evidencia directa en humanos.
Un equipo de científicos japoneses identificó un mecanismo molecular que podría explicar por qué el café ha sido asociado en distintos estudios con un menor riesgo de cáncer colorrectal. El hallazgo pone el foco en el ácido cafeico, un compuesto presente en esta bebida de consumo masivo.
Según el trabajo publicado en Scientific Reports, el ácido cafeico actúa directamente sobre células cancerosas al inhibir su crecimiento. Este efecto ocurre a través de su interacción con la proteína ribosómica S5 (RPS5), clave en la producción de proteínas dentro de las células.
El estudio detalla que el ácido cafeico se une a la proteína RPS5 y reduce su expresión, lo cual provoca que las células cancerosas tengan mayores dificultades para multiplicarse y queden detenidas antes de iniciar la duplicación del ADN.
Además, esta interacción impacta sobre otra proteína, la ciclina D1, que cumple un rol central en la división celular. Al limitar su presencia, se reduce la capacidad de expansión de las células tumorales.
Los investigadores explican que este proceso se da a través de un mecanismo conocido como regulación postranscripcional, que controla la producción de proteínas a partir del ARN mensajero.
Aunque los resultados son prometedores, los propios científicos remarcan que se trata de estudios realizados en laboratorio. “Estos hallazgos podrían allanar el camino para enfoques traslacionales […] mejorando así su potencial terapéutico o preventivo”, señalaron.
Sin embargo, también advierten cautela. Motoki Watanabe, uno de los autores, aclaró: “Se trata principalmente de investigación con experimentos celulares y no muestra una relación directa entre el consumo de café y la prevención de cáncer colorrectal”.
Por ahora, los especialistas coinciden en que se necesitan más estudios para confirmar estos efectos en humanos y determinar su posible aplicación clínica.
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