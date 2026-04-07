General |

Qué descubrió la ciencia sobre el café y su relación con el cáncer

Un estudio japonés identificó el mecanismo por el cual el ácido cafeico inhibe el crecimiento tumoral, aunque aún no hay evidencia directa en humanos.

Un equipo de científicos japoneses identificó un mecanismo molecular que podría explicar por qué el café ha sido asociado en distintos estudios con un menor riesgo de cáncer colorrectal. El hallazgo pone el foco en el ácido cafeico, un compuesto presente en esta bebida de consumo masivo.

Según el trabajo publicado en Scientific Reports, el ácido cafeico actúa directamente sobre células cancerosas al inhibir su crecimiento. Este efecto ocurre a través de su interacción con la proteína ribosómica S5 (RPS5), clave en la producción de proteínas dentro de las células.

69d3b98259bf5b5db0209e5c
Científicos buscan nuevas formas de frenar el crecimiento tumoral.

Científicos buscan nuevas formas de frenar el crecimiento tumoral.

Cómo actúa el compuesto

El estudio detalla que el ácido cafeico se une a la proteína RPS5 y reduce su expresión, lo cual provoca que las células cancerosas tengan mayores dificultades para multiplicarse y queden detenidas antes de iniciar la duplicación del ADN.

Además, esta interacción impacta sobre otra proteína, la ciclina D1, que cumple un rol central en la división celular. Al limitar su presencia, se reduce la capacidad de expansión de las células tumorales.

Los investigadores explican que este proceso se da a través de un mecanismo conocido como regulación postranscripcional, que controla la producción de proteínas a partir del ARN mensajero.

69d4ed2de9ff7127bd6e4a12
El café vuelve a ser objeto de estudio por sus posibles efectos en la salud.

El café vuelve a ser objeto de estudio por sus posibles efectos en la salud.

Alcance y límites del hallazgo

Aunque los resultados son prometedores, los propios científicos remarcan que se trata de estudios realizados en laboratorio. “Estos hallazgos podrían allanar el camino para enfoques traslacionales […] mejorando así su potencial terapéutico o preventivo”, señalaron.

Sin embargo, también advierten cautela. Motoki Watanabe, uno de los autores, aclaró: “Se trata principalmente de investigación con experimentos celulares y no muestra una relación directa entre el consumo de café y la prevención de cáncer colorrectal”.

ADEMÁS: En 2025 más de 11.500 niños recibieron desayunos saludables

Por ahora, los especialistas coinciden en que se necesitan más estudios para confirmar estos efectos en humanos y determinar su posible aplicación clínica.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados