Ley de Salud Mental: cuáles son los cambios que impulsa el Gobierno

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La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que… https://t.co/AARVs08QNt — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) April 7, 2026

También se amplía el plazo para informar a la Justicia de 10 a 24 horas, y se contemplan situaciones en las que una internación voluntaria pueda pasar a ser involuntaria si se evalúa que la persona no puede decidir por sí misma.

El texto propone reemplazar definiciones consideradas imprecisas por estándares internacionales y en ese sentido, se adoptaría la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el objetivo de lograr diagnósticos más claros.

El Gobierno también identificó desigualdades en el sistema: pocas provincias adheridas plenamente a la ley y una limitada cantidad de hospitales con servicios de salud mental. Además, se busca fortalecer la red de atención, incluyendo instituciones especializadas.