La decisión de la empresa fue votada en asamblea y aceptada, porque los empleados no tienen como afrontar sus deudas, ya que cobraron sus sueldos por última vez en julio. Luque no les pagó ni agosto, ni septiembre -lo que representa una suma de $60.000- y ya les dijo que no se los pagará.

Cabe destacar que su dueño, el empresario Emilio Luque, diversificó sus negocios a partir de la cadena de supermercados: en marzo de 2018 le compró a Atanor los ingenios Marapa y Concepción, respectivamente, el segundo mayor del país y de Tucumán. Emilio Luque cerró ambas operaciones por un total de US$200 millones. También cuenta con un molino, entre otras empresas.

En los supermercados, Emilio Luque desde hace unos meses que venía pagando los sueldos en cuotas o a través de tickets. En sus ingenios también tuvo reclamos por el incumplimiento en el pago de salarios.