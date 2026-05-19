Persecución en General Paz: un choque, una fuga y una escena insólita

La fuga avanzó por distintos tramos de la General Paz hasta llegar a una estación de servicio ubicada frente a Tecnópolis. Allí, el conductor del Focus ingresó a gran velocidad al playón, pero la camioneta continuó detrás suyo y terminó impactándolo desde atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/2056778156833403063&partner=&hide_thread=false CHOCÓ UN AUTO ESTACIONADO Y HUYÓ, LO PERSIGUIERON Y TERMINÓ DESTROZANDO DOS COCHES MÁS



Un conductor chocó esta madrugada un auto estacionado sobre la colectora de la General Paz, a la altura de la cancha de Platense, y escapó en un Ford Focus blanco. Un vecino salió de su casa,… pic.twitter.com/7Lmu1w7BAP — Clarín (@clarincom) May 19, 2026

Como consecuencia del choque, el Focus colisionó contra otros vehículos estacionados dentro de la estación. Las imágenes posteriores mostraron autos dañados y un importante despliegue policial y de emergencias en la zona.

Fuentes policiales confirmaron que el conductor del Focus, de entre 24 y 25 años, estaba alcoholizado y no tenía licencia de conducir. Además, el vehículo no le pertenecía: era de su novia. El joven sufrió heridas en el rostro y fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano.

La investigación quedó a cargo de la UFLA Norte, encabezada por el fiscal Federico Brandini, quien ordenó realizar las pericias correspondientes y el test de alcoholemia. Las autoridades buscan determinar ahora las responsabilidades de cada conductor y si hubo otros delitos vinculados a la persecución.