Persecución en General Paz: un choque, una fuga y una escena insólita

Un conductor alcoholizado escapó tras chocar en General Paz y fue perseguido por otro automovilista durante varios kilómetros. Todo terminó en una estación de servicio.
Una persecución a alta velocidad sobre la Avenida General Paz terminó este martes de madrugada con un choque múltiple dentro de una estación de servicio de Villa Martelli y dejó al menos una persona herida. La secuencia, que fue registrada por cámaras de seguridad y testigos, comenzó tras un choque inicial y se extendió durante varios kilómetros.
Todo ocurrió cerca de las 4.20 sobre la General Paz, sentido al Río de la Plata. Según las primeras reconstrucciones, un Ford Focus blanco impactó primero contra otros vehículos en la zona de Puente Saavedra y De los Constituyentes. Después del choque, el conductor escapó sin detenerse.
En ese momento comenzó la persecución. El conductor de una camioneta RAM, que habría escuchado el impacto, salió de su casa y empezó a seguir al auto. Testigos señalaron que incluso inició la persecución “en calzoncillos”, una imagen que rápidamente llamó la atención por lo inusual de la escena.
La fuga avanzó por distintos tramos de la General Paz hasta llegar a una estación de servicio ubicada frente a Tecnópolis. Allí, el conductor del Focus ingresó a gran velocidad al playón, pero la camioneta continuó detrás suyo y terminó impactándolo desde atrás.
Como consecuencia del choque, el Focus colisionó contra otros vehículos estacionados dentro de la estación. Las imágenes posteriores mostraron autos dañados y un importante despliegue policial y de emergencias en la zona.
Fuentes policiales confirmaron que el conductor del Focus, de entre 24 y 25 años, estaba alcoholizado y no tenía licencia de conducir. Además, el vehículo no le pertenecía: era de su novia. El joven sufrió heridas en el rostro y fue trasladado por el SAME al Hospital Pirovano.
La investigación quedó a cargo de la UFLA Norte, encabezada por el fiscal Federico Brandini, quien ordenó realizar las pericias correspondientes y el test de alcoholemia. Las autoridades buscan determinar ahora las responsabilidades de cada conductor y si hubo otros delitos vinculados a la persecución.
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