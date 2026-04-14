Crisis en el PAMI: deudas, protestas internas y denuncias de vaciamiento ponen en jaque la atención

A esto se agregan versiones sobre deudas acumuladas por cifras millonarias, lo que alimenta la incertidumbre sobre la sostenibilidad del organismo en el corto plazo.

En paralelo, crecen las denuncias y sospechas en torno a licitaciones y contrataciones. Distintos sectores advierten sobre posibles beneficios a empresas vinculadas a espacios de poder, lo que suma cuestionamientos a la transparencia en la gestión.

La crisis también generó tensiones dentro del Gobierno. El ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular del organismo, Esteban Leguizamon, quedaron en el centro de las críticas, mientras que la ministra Sandra Pettovello buscó despegar su cartera al remarcar que el PAMI depende del área sanitaria.

Paro de médicos de cabecera

En este contexto, los médicos de cabecera iniciaron un paro nacional de 72 horas impulsado por la APPAMIA (Asociación de profesionales de la salud), con respaldo de la AMRA, en rechazo a la Resolución 1107/2026.

Los profesionales denuncian que la normativa implica recortes de hasta el 50% en sus ingresos, al eliminar el pago por consulta presencial y concentrar todas las prestaciones en una cápita fija de $2.100 por afiliado.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 7.12.34 AM El paro de médicos se suma a un escenario de crisis que afecta a millones de afiliados.

Según advierten, el nuevo esquema vuelve inviable el sostenimiento de los consultorios y podría impactar directamente en la calidad de atención de los jubilados. Además, reclaman la derogación de la medida y proponen llevar la cápita a un piso de $6.500.

El conflicto sigue en desarrollo y no descartan profundizar las medidas de fuerza si no hay una respuesta oficial.