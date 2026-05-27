Causa Maradona: declarará un médico recomendado por Víctor Stinfale

Se trata de Rodolfo Benvenuti, un profesional que participó de la reunión en la Clínica Olivos donde se decidió la externación de Diego Armando Maradona.
Un médico recomendado por el abogado Víctor Stinfale para operar a Diego Armando Maradona por el hematoma subdural en la Clínica Olivos declarará este jueves, a las 10.00, en el juicio por la muerte del astro futbolístico, en los Tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se trata de Rodolfo Benvenuti, un facultativo que participó de la reunión junto a la familia del paciente, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, donde se determinó la externación del paciente y su posterior derivación a la vivienda del lote N.º 45, ubicada en el barrio cerrado San Andrés, en Tigre.
En el primer debate, que quedó anulado porque si intentó filmar un documental , el profesional remarcó que el ex médico de cabecera "era un coordinador sobre las distintas especialidades médicas y las decisiones de los mismos"
Ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (destituida), Benvenuti destacó que "a Maradona lo vio dos veces" y observó "que comprendía y decidía todo".
Por su parte, la gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical S.A., Mariana Flichman, médica encargada de elaborar el acta de externación, también prestará testimonio.
El psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador, Mariano Perroni, son los otros acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual exjugador.
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