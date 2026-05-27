Causa Maradona: declarará un médico recomendado por Víctor Stinfale

Ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (destituida), Benvenuti destacó que "a Maradona lo vio dos veces" y observó "que comprendía y decidía todo".

Por su parte, la gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical S.A., Mariana Flichman, médica encargada de elaborar el acta de externación, también prestará testimonio.

El psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga, Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador, Mariano Perroni, son los otros acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual exjugador.