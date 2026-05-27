Aeroparque: murió un trabajador tras la explosión de un tubo de gas

El episodio, según informaron fuentes aeroportuarias, se registró en el primer piso del aeropuerto metropolitano, en una sala técnica cercana al área de control, un sector dentro del edificio que, si bien forma parte del espacio público, cuenta con acceso exclusivo para personal autorizado.

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Trabajos sobre una instalación de gas

Las primeras versiones indican que el incidente ocurrió cuando ambos trabajadores intervenían sobre una instalación vinculada a un conducto o tubo de gas dentro de la terminal.

Fuentes del caso señalaron que no se registró una explosión durante el hecho, lo que orienta la investigación hacia otras posibles causas, aunque aún no se precisó que originó el desenlace fatal.

Peritos y especialistas continúan analizando el lugar del episodio, incluyendo las condiciones de la instalación, los procedimientos ejecutados y los protocolos de seguridad aplicados al momento del accidente.

Tras el incidente, se desplegó un operativo interno en el aeropuerto, que incluyó el aislamiento del área afectada para permitir el trabajo de los equipos técnicos y garantizar la seguridad del resto de la operación.