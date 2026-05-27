Aeroparque: murió un trabajador tras la explosión de un tubo de gas

El trágico hecho se registró en el primer piso del aeropuerto metropolitano y dejó a dos trabajadores atrapados, uno falleció y otro está fuera de peligro.
Un trabajador murió y otro terminó herido en el Aeroparque Jorge Newbery mientras realizaba tareas técnicas en un tubo de gas en una zona restringida de la terminal aérea porteña, en un hecho que es investigado por autoridades judiciales y aeroportuarias para determinar sus causas.
De acuerdo a distintas versiones recogidas por la prensa, un tablero de la sala de máquinas se cayó e impactó contra un tubo de CO2. El golpe fue contra una de las válvulas de seguridad, lo que provocó un escape de gas que dejó a los hombres atrapados en ese lugar.
Ante esa situación, personal médico se acercó hacia el lugar para asistirlos y constataron la muerte de uno de los trabajadores, que fue identificado con las iniciales F.G. En tanto, el otro obrero presentó lesiones leves. Ambos eran empleados tercerizados que realizaban tareas de mantenimiento.
El episodio, según informaron fuentes aeroportuarias, se registró en el primer piso del aeropuerto metropolitano, en una sala técnica cercana al área de control, un sector dentro del edificio que, si bien forma parte del espacio público, cuenta con acceso exclusivo para personal autorizado.
Las primeras versiones indican que el incidente ocurrió cuando ambos trabajadores intervenían sobre una instalación vinculada a un conducto o tubo de gas dentro de la terminal.
Fuentes del caso señalaron que no se registró una explosión durante el hecho, lo que orienta la investigación hacia otras posibles causas, aunque aún no se precisó que originó el desenlace fatal.
Peritos y especialistas continúan analizando el lugar del episodio, incluyendo las condiciones de la instalación, los procedimientos ejecutados y los protocolos de seguridad aplicados al momento del accidente.
Tras el incidente, se desplegó un operativo interno en el aeropuerto, que incluyó el aislamiento del área afectada para permitir el trabajo de los equipos técnicos y garantizar la seguridad del resto de la operación.