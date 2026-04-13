Luis Caputo adelantó que la inflación de marzo fue superior al 3%

Además de la suba de precios impulsada por el alza de los combustibles " hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, explicó el funcionario.

De todos modos, el ministro se mostró optimista respecto a los próximos meses y aseguró que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, al tiempo que afirmó que “se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, afirmó.

image Luis Caputo en Rosario.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto clave para la agenda económica del país.