Luis Caputo adelantó que la inflación de marzo fue superior al 3%

El Ministro de Economía anticipó los datos que informará el martes el Indec, y aseguró que la suba de precios comenzará a desacelerarse a partir de este mes
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este lunes que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, en línea con las estimaciones que vienen difundiendo las distintas consultoras privadas, pero que comenzará a desacelerarse en abril, "porque se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas".
La palabra del ministro se conoció 24 horas antes de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)
La inflación de marzo “seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte", dijo Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Además de la suba de precios impulsada por el alza de los combustibles " hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, explicó el funcionario.
De todos modos, el ministro se mostró optimista respecto a los próximos meses y aseguró que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, al tiempo que afirmó que “se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, afirmó.
Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario.
En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto clave para la agenda económica del país.
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