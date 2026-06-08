Cuánto hay que ganar hoy para ser "clase media" en la Ciudad de Buenos Aires

Un piso cada vez más alto

El informe muestra cómo continúa aumentando el ingreso necesario para sostener el nivel de vida asociado a los sectores medios de la Ciudad. Mientras los precios de alimentos, servicios, educación y salud siguen ajustándose, los ingresos requeridos para mantenerse dentro de esa categoría también se incrementan.

Además, el cálculo oficial contempla únicamente hogares propietarios, si se incorpora el costo de alquilar un departamento de tres ambientes en la Ciudad, estimado en $1.140.599 mensuales según datos del mercado inmobiliario, el ingreso necesario para integrar la clase media asciende a $3.590.643.

El trabajo también establece otras categorías socioeconómicas. Para formar parte de los sectores acomodados, una familia tipo debía contar con ingresos mínimos de $7.840.142 en mayo.

En el otro extremo, el denominado sector medio frágil comprende a los hogares que perciben desde $1.960.036 mensuales. Ese mismo monto coincide con la Canasta Básica Total (CBT), indicador utilizado para establecer la línea de pobreza. Para una familia tipo, la CBT aumentó 2,7% durante mayo.

Pobreza e indigencia

El relevamiento también actualizó la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, para una familia de cuatro integrantes, el valor se ubicó en $925.314 mensuales.

Por otra parte, una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó ingresos por $1.019.614 para no ser considerada pobres. En tanto, dos jóvenes de 25 años que alquilan en la Ciudad requirieron $1.451.223 mensuales para superar esa condición.