Riquelme elogió a Tomás Aranda y pidió llevar con calma al nuevo dueño de la camiseta 10 de Boca

En la entrevista, realizada en la previa del partido entre Boca y O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana y durante la inauguración de obras en el Sector L de La Bombonera, Riquelme repasó además otros temas vinculados al presente futbolístico del club.

Sobre el regreso de Sebastián Villa, el presidente defendió la decisión de reincorporarlo al plantel y explicó que el cuerpo técnico solicitó un delantero con sus características. “El entrenador que tenemos hoy quería un delantero. Creemos que Villa cumple con todas las condiciones para jugar en este club y él tiene la ventaja que ya conoce todo. Lo único que queremos es que disfrute, que juegue a la pelota porque creemos que nos puede aportar cosas que el equipo está necesitando”, señaló.

También se refirió a la situación judicial del colombiano y sostuvo: “Con él hemos sido muy claros: le dijimos que él iba a seguir jugando si no pasaba nada y que si era sentenciado iba a dejar de hacerlo, que fue lo que pasó. Ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad”.

En cuanto a la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, Riquelme explicó que fue el único candidato con el que mantuvo conversaciones y destacó el vínculo personal que los une desde sus épocas como futbolistas. “Él ama al club igual que todos los bosteros, no dudó un segundo en venir y eso nos pone muy contento. Es una persona muy seria, que trabaja mucho y espero que este semestre podamos disfrutarlo”, afirmó.

Finalmente, el presidente analizó la eliminación de Boca en la Copa Libertadores y cuestionó algunos fallos arbitrales durante la fase de grupos. “A mí mucho no me gusta hablar de los árbitros, pero han pasado dos situaciones muy claras. Si no hubiera pasado eso capaz Boca hubiese clasificado y Cruzeiro estaría jugando Sudamericana. Después tenemos que saber que acá con Católica no hemos hecho un buen partido, el equipo ese día estuvo apagado”, concluyó.