Riquelme elogió a Tomás Aranda y pidió llevar con calma al nuevo dueño de la camiseta 10 de Boca

El presidente xeneize destacó las condiciones del juvenil, pidió evitar comparaciones prematuras y también habló del regreso de Sebastián Villa.
Juan Román Riquelme destacó la irrupción de Tomás Aranda en la Primera de Boca y pidió prudencia con el juvenil que heredó la camiseta número 10. El presidente del club remarcó las condiciones futbolísticas del mediocampista y aseguró que el principal objetivo es acompañar su crecimiento sin cargarlo de expectativas desmedidas.
El dirigente sostuvo que Aranda, de 19 años, afrontó con naturalidad sus primeros partidos en el primer equipo y remarcó que los futbolistas con mayor experiencia son quienes deben asumir la responsabilidad dentro del plantel, además, recordó que el joven ya debutó con la Selección argentina en un amistoso previo al Mundial.
“Tiene muchas condiciones. Le sale naturalmente. Ha jugado los partidos de una manera muy normal para lo que es su edad. Tenemos que cuidarlo. Acá se vive de una manera muy rápida. Acá se juegan dos o tres partidos y ya los ponemos a los jugadores como ‘el nuevo Messi’, porque queremos adivinar ”, afirmó Riquelme en diálogo con TyC Sports.
El presidente también valoró el trabajo realizado en las divisiones inferiores y pidió paciencia con los futbolistas que recién comienzan su carrera profesional. “Son chicos. Van a tener partidos buenos y partidos no tan buenos, es normal. Tenemos que estar agradecidos a los entrenadores de inferiores por formar jugadores que ayudaron mucho al primer equipo durante estos cinco o seis años”, expresó.
En la entrevista, realizada en la previa del partido entre Boca y O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana y durante la inauguración de obras en el Sector L de La Bombonera, Riquelme repasó además otros temas vinculados al presente futbolístico del club.
Sobre el regreso de Sebastián Villa, el presidente defendió la decisión de reincorporarlo al plantel y explicó que el cuerpo técnico solicitó un delantero con sus características. “El entrenador que tenemos hoy quería un delantero. Creemos que Villa cumple con todas las condiciones para jugar en este club y él tiene la ventaja que ya conoce todo. Lo único que queremos es que disfrute, que juegue a la pelota porque creemos que nos puede aportar cosas que el equipo está necesitando”, señaló.
También se refirió a la situación judicial del colombiano y sostuvo: “Con él hemos sido muy claros: le dijimos que él iba a seguir jugando si no pasaba nada y que si era sentenciado iba a dejar de hacerlo, que fue lo que pasó. Ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad”.
En cuanto a la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, Riquelme explicó que fue el único candidato con el que mantuvo conversaciones y destacó el vínculo personal que los une desde sus épocas como futbolistas. “Él ama al club igual que todos los bosteros, no dudó un segundo en venir y eso nos pone muy contento. Es una persona muy seria, que trabaja mucho y espero que este semestre podamos disfrutarlo”, afirmó.
Finalmente, el presidente analizó la eliminación de Boca en la Copa Libertadores y cuestionó algunos fallos arbitrales durante la fase de grupos. “A mí mucho no me gusta hablar de los árbitros, pero han pasado dos situaciones muy claras. Si no hubiera pasado eso capaz Boca hubiese clasificado y Cruzeiro estaría jugando Sudamericana. Después tenemos que saber que acá con Católica no hemos hecho un buen partido, el equipo ese día estuvo apagado”, concluyó.
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