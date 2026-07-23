Desocupación: más de 1.500 personas se postularon para 400 empleos

Con esa información, el Gobierno porteño realizó un cruce entre los curriculum vitae de los postulantes y las vacantes disponibles en las empresas participantes, pero también salió a buscar a otras compañías que pudiesen aprovechar los perfiles disponibles.

Solo quienes reunían las condiciones requeridas recibieron una invitación con la dirección exacta del encuentro. Para el resto, la ubicación de la feria permaneció reservada.

Las más de 400 oportunidades laborales estuvieron distribuidas en sectores como servicios, salud, comercio, logística, atención al cliente, seguridad, gastronomía y administración.

Según informó el Gobierno porteño, más de la mitad de las vacantes estuvieron destinadas a mayores de 45 años, uno de los que enfrenta mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

La organización también puso el foco en otro grupo que suele enfrentar barreras para acceder al empleo: las mujeres con hijos a cargo.

La Expo Empleo Barrial forma parte de una estrategia que busca acercar de manera directa a empresas y postulantes. El ciclo continuará el 20 de agosto con una nueva edición que contará con la participación de 30 empresas.

En septiembre se realizará una convocatoria especial para estudiantes universitarios y el 28 de octubre tendrá lugar una nueva Expo Empleo BA en La Rural.