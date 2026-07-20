Abren la inscripción a 500 becas gratuitas para jóvenes que buscan su primer trabajo formal

Fundación EMPUJAR lanzó una nueva edición de su programa de capacitación laboral para personas de entre 18 y 24 años. Más de 7.000 jóvenes ya participaron y más del 70% consiguió empleo tras completar la formación.
Fundación EMPUJAR abrió la inscripción a una nueva edición de TU EMPLEO, un programa de capacitación destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que buscan acceder a su primer empleo formal. En esta convocatoria se otorgarán 500 becas gratuitas y las clases comenzarán el 31 de julio.
El lanzamiento coincide con un escenario en el que la inserción laboral continúa siendo un desafío. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al primer trimestre de 2026, la desocupación fue del 7,8%, mientras que la informalidad laboral alcanzó al 44,2% de las personas ocupadas y la subocupación llegó al 11,1%.
El programa tiene una duración de cinco meses y contempla tres clases semanales. Durante ese período, los participantes reciben formación en habilidades socioemocionales, armado de currículum, simulacros de entrevistas individuales y grupales, herramientas para la búsqueda de empleo, entrenamiento laboral y visitas a empresas.
Una vez finalizada la capacitación, los egresados acceden a un portal exclusivo de búsquedas laborales y continúan recibiendo acompañamiento durante un año por parte del área de Empleos de la fundación.
"Los datos muestran que hoy el desafío no es solamente que los jóvenes consigan trabajo, sino que puedan acceder a empleos formales y de calidad. Por eso trabajamos para generar oportunidades concretas de capacitación, vinculación con empresas y acompañamiento durante el proceso de inserción laboral", señaló Germán Lojk, director ejecutivo de Fundación EMPUJAR.
Según datos de la organización, en sus 13 años de funcionamiento más de 7.000 jóvenes participaron de sus programas gratuitos. Además, trabaja junto a más de 600 empresas, facilita más de 500 inserciones laborales por año, y asegura que más del 50% de los participantes consigue su primer empleo formal, mientras que más del 70% logra insertarse laboralmente tras completar la capacitación.
Uno de los casos es el de Agustín Severino, quien llegó al programa después de desempeñarse en empleos informales. Tras completar la formación ingresó como trainee en una empresa tecnológica y retomó sus estudios en la UTN.
Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del sitio web de Fundación EMPUJAR. Para participar es necesario tener entre 18 y 24 años, residir cerca de alguna de las sedes de capacitación y completar el proceso de selección.
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