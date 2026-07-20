Abren la inscripción a 500 becas gratuitas para jóvenes que buscan su primer trabajo formal

"Los datos muestran que hoy el desafío no es solamente que los jóvenes consigan trabajo, sino que puedan acceder a empleos formales y de calidad. Por eso trabajamos para generar oportunidades concretas de capacitación, vinculación con empresas y acompañamiento durante el proceso de inserción laboral", señaló Germán Lojk, director ejecutivo de Fundación EMPUJAR.

Resultados del programa

Las clases comenzarán el 31 de julio y se dictarán tres veces por semana.

Según datos de la organización, en sus 13 años de funcionamiento más de 7.000 jóvenes participaron de sus programas gratuitos. Además, trabaja junto a más de 600 empresas, facilita más de 500 inserciones laborales por año, y asegura que más del 50% de los participantes consigue su primer empleo formal, mientras que más del 70% logra insertarse laboralmente tras completar la capacitación.

Uno de los casos es el de Agustín Severino, quien llegó al programa después de desempeñarse en empleos informales. Tras completar la formación ingresó como trainee en una empresa tecnológica y retomó sus estudios en la UTN.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del sitio web de Fundación EMPUJAR. Para participar es necesario tener entre 18 y 24 años, residir cerca de alguna de las sedes de capacitación y completar el proceso de selección.