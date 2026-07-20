El consumo de carne vacuna cayó más de 11% en el primer semestre

Entre los productos que más incrementaron su valor se destacaron la carne picada común, con una suba del 56,2%, y el asado, con un aumento del 54,3%, dos de los cortes más consumidos por los hogares argentinos.

A este escenario se sumó una menor producción. Durante el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, un 8,9% menos que en igual período de 2025. Como consecuencia, la producción de carne vacuna alcanzó 1,428 millones de toneladas, con una caída interanual del 6,2%.

Sin embargo, las exportaciones avanzaron en sentido contrario. En los primeros 6 meses del año sumaron 408.600 toneladas, un 10,2% más que en el mismo período del año pasado. De esta manera, la participación de las ventas externas sobre la producción total pasó del 24,4% al 28,6%, mientras que la porción destinada al mercado interno descendió del 75,6% al 71,4%.

Al observar la serie histórica que la cámara elabora desde mediados de la década de 1990, el primer semestre de 2026 aparece como el más bajo en materia de consumo interno de carne vacuna. Ni siquiera los años más complicados de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o procesos de liquidación de hacienda, habían registrado un nivel de abastecimiento doméstico tan reducido como el de este año.

Ciccra aclara que, al tratarse de una serie que actualiza y corrige con el correr del tiempo, los valores más antiguos pueden sufrir ajustes menores en informes futuros. Aun así, la tendencia de fondo es clara: la primera mitad de 2026 marcó un piso histórico para el consumo de carne vacuna en el país.