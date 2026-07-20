Causa Maradona: la contadora de Morla dijo que se encargaba de pagarles a los médicos

Trimarchi afirmó que se limitó a pagar el alquiler de la vivienda del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde el paciente cumplió la internación domiciliaria tras la intervención quirúrgica por el hematoma subdural efectuada en la Clínica Olivos. En este sentido, admitió que se ocupó de abonar los salarios del personal que abordó la salud de Maradona y recordó haber conocido al psicólogo Carlos Díaz, porque asistió a su hermano Maximiliano por su adicción al alcohol.

Además, mencionó que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov eran los médicos de cabecera del ex entrenador de la Selección argentina. Los voceros de la investigación consignaron que la contadora señaló haber pagado el "plan más alto de Swiss Medical", prepaga que coordinó la atención del oriundo de Maradona en la localidad de Benavídez.

"Pasaron un audio con el hermano que da escalofríos porque le cuenta que Maradona había muerto y ella le contesta: 'Bueno entonces este no es el momento para hablar aumento de salarios'", reveló la fuente.

La jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; su coordinador, Mariano Perroni; Luque, Díaz y Cosachov son los siete acusados por el fallecimiento del "Diez".

Por otra parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que continúa demorado por un planteo de recusación contra la magistrada María Coelho.