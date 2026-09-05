Cuatro detenidos por el ataque con ácido a una joven en Tres de Febrero

Los detenidos y sus vínculos

Uno de los arrestados es F. H. R., de 21 años, expareja de Rodríguez y quien trasladó a la joven hasta el hospital luego del ataque. Sin embargo, los investigadores habrían detectado contradicciones entre su declaración y otros elementos incorporados al expediente.

También fue detenido J. S., de 37 años, señalado como propietario del Ford Fiesta que habría sido utilizado para escapar del lugar. Según la pesquisa, el vehículo era utilizado habitualmente por la expareja de la víctima.

Los otros dos sospechosos son F. I. R., de 38 años, y D. M. G., de 43, propietarios de un pet shop en el que habían trabajado tanto Rodríguez como su exnovio. Las declaraciones de los cuatro hombres quedaron bajo análisis debido a las diferencias que los investigadores encontraron entre sus relatos.

“Los cuatro dieron versiones totalmente contradictorias entre sí y no cierra lo que dijeron”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

La investigación

Mientras avanza la causa, el móvil del ataque continúa siendo una incógnita. Entre los elementos que analiza la Justicia aparece una amenaza que habría recibido la expareja de Rodríguez pocos días antes de la agresión. “Vamos a hacer c... a tu familia”, señalaba el mensaje incorporado como prueba al expediente.

Por el momento, los investigadores no encuadrarían el episodio como un caso de violencia de género. La pesquisa busca reconstruir qué ocurrió antes del ataque, determinar quién arrojó el líquido corrosivo y establecer si existió una planificación previa, además del eventual papel que habría desempeñado cada uno de los cuatro detenidos.