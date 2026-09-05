Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a cuatro nuevos sospechosos a casi un año de los asesinatos

Tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, fueron arrestados durante distintos allanamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
A casi un año del triple crimen de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuatro nuevos sospechosos fueron detenidos este sábado en el marco de la investigación por los asesinatos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Florencio Varela. Los arrestados son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana.
Los operativos fueron realizados en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y contaron con la participación de unos 300 efectivos de la DDI La Matanza. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia y deberán prestar declaración indagatoria el próximo lunes.
El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, dispuso el secreto de sumario hasta el momento en que los sospechosos comparezcan ante la Justicia. Los procedimientos habían sido solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta, a cargo de la investigación.
En la causa ya se encuentran acusados Tony Janzen Valverde Victoriano, Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón. Están imputados por triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y violencia de género.
Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, también había sido investigado, aunque posteriormente recibió la falta de mérito y fue extraditado a Perú. Para los investigadores, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, ocupa un lugar central en la organización del crimen.
Según la acusación, “ se ha podido establecer que Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.
Las tres jóvenes fueron vistas por última vez durante la noche del viernes 19 de septiembre de 2025, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca cerca de la rotonda de La Tablada. Según la investigación, creían que se dirigían a una fiesta, pero se trataba de una trampa. Los cuerpos fueron encontrados el 24 de septiembre enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero de una vivienda de la calle Chañar 702.
La acusación formal sostiene que las víctimas fueron sometidas a extrema violencia, con mutilaciones y golpes, antes de ser asesinadas. El móvil del triple crimen estaría relacionado con el robo previo de droga y, de acuerdo con los investigadores, la organización habría organizado una falsa fiesta narco para atraer a las jóvenes y exigirles la devolución de la cocaína.