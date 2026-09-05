Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a cuatro nuevos sospechosos a casi un año de los asesinatos

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, también había sido investigado, aunque posteriormente recibió la falta de mérito y fue extraditado a Perú. Para los investigadores, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, ocupa un lugar central en la organización del crimen.

Según la acusación, “ se ha podido establecer que Valverde Victoriano ha realizado aportes esenciales para la concreción del iter criminis, participando en distintas fases del accionar delictivo: desde la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez durante la noche del viernes 19 de septiembre de 2025, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca cerca de la rotonda de La Tablada. Según la investigación, creían que se dirigían a una fiesta, pero se trataba de una trampa. Los cuerpos fueron encontrados el 24 de septiembre enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero de una vivienda de la calle Chañar 702.

La acusación formal sostiene que las víctimas fueron sometidas a extrema violencia, con mutilaciones y golpes, antes de ser asesinadas. El móvil del triple crimen estaría relacionado con el robo previo de droga y, de acuerdo con los investigadores, la organización habría organizado una falsa fiesta narco para atraer a las jóvenes y exigirles la devolución de la cocaína.