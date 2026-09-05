La Iglesia destacó el trabajo conjunto con el Gobierno por la visita de León XIV a la Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina valoró la coordinación entre el Estado y la Iglesia durante la preparación del viaje apostólico y anticipó que los detalles se conocerán en septiembre.
El Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Argentina destacaron este sábado el trabajo conjunto realizado durante la visita de una delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que recorrió Uruguay, Argentina y Perú como parte de los preparativos para el viaje apostólico del Papa León XIV a la Argentina.
El Episcopado señaló que las jornadas de trabajo permitieron avanzar en la coordinación de distintos aspectos de la visita y valoró la articulación entre el Estado y la Iglesia. “La articulación entre el Estado y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, constituye ya un fruto de este proceso y expresa la voluntad compartida de contribuir para que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina”, indicó.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal destacó además la participación de los distintos niveles del Estado y de las instituciones involucradas en la organización. “El trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Iglesia, los Gobiernos provinciales, municipales y las instituciones comprometidas, constituye una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria”, sostuvo.
El Episcopado explicó que la coordinación continuará a partir del proyecto presentado por la delegación de la Santa Sede. “El trabajo continuará sobre la base del proyecto presentado, incorporando los aportes necesarios para completar su evaluación y discernimiento”, señaló.
La Iglesia informó que el itinerario definitivo del viaje todavía no fue comunicado oficialmente y que continuarán las tareas de evaluación y coordinación durante las próximas semanas.
Según precisó la Conferencia Episcopal, el itinerario definitivo y los detalles de la visita de León XIV a la Argentina serán anunciados mediante una comunicación oficial de la Santa Sede prevista para septiembre.
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