La Iglesia destacó el trabajo conjunto con el Gobierno por la visita de León XIV a la Argentina

La Iglesia informó que el itinerario definitivo del viaje todavía no fue comunicado oficialmente y que continuarán las tareas de evaluación y coordinación durante las próximas semanas.

Según precisó la Conferencia Episcopal, el itinerario definitivo y los detalles de la visita de León XIV a la Argentina serán anunciados mediante una comunicación oficial de la Santa Sede prevista para septiembre.