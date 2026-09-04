La llamaron a la puerta y la atacaron con ácido: cuatro detenidos en Pablo Podestá

Una joven de 25 años sufrió quemaduras en el rostro, cuello y pecho luego de que un hombre le arrojara un líquido ácido desde el exterior de la ventana de su casa. Hay cuatro detenidos.
Una joven de 25 años permanece internada con quemaduras graves luego de haber sido atacada con un líquido ácido en su domicilio de Pablo Podestá, y por el hecho fueron detenidos cuatro hombres, entre ellos Faustino Hernán Ramírez, de 21 años, quien había sido pareja de la víctima.
El episodio se produjo el 27 de agosto en una vivienda ubicada en la calle Benito Pérez Galdós al 9100, y según la investigación, un hombre llegó hasta el domicilio con la excusa de realizar una entrega. Al escuchar que llamaban a la puerta, la joven se acercó a una ventana.
Desde allí fue alcanzada por un líquido ácido que le provocó quemaduras en el rostro, el cuello y el pecho. El atacante huyó inmediatamente en un automóvil, explicaron fuentes judiciales.
La joven recibió asistencia médica y fue trasladada a un hospital local. Fuentes policiales señalaron que Ramírez fue quien la llevó hasta el centro de salud luego del episodio.
Tras la denuncia, los investigadores comenzaron a reunir imágenes de cámaras de seguridad de la zona. El objetivo era reconstruir la secuencia y determinar qué vehículo había utilizado el agresor para escapar.
El trabajo permitió localizar un Ford Fiesta Kinetic en la calle Martín Fierro al 8.000. El vehículo tenía características similares al observado en las imágenes vinculadas con el ataque.
Durante un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría 9ª de Villa Bosch, fueron detenidos el propietario del automóvil, Juan Sartori, de 37 años, y Ramírez.
La investigación avanzó con otros procedimientos y permitió detener a dos hombres más. En esos operativos, según las fuentes policiales, a dos de los acusados les encontraron drogas y dinero. Ahora la Justicia busca establecer la participación que tuvo cada uno de los cuatro detenidos y determinar cómo se organizó el ataque.
La causa continúa en investigación y se esperan nuevas medidas judiciales mientras la víctima permanece internada y recibe tratamiento por las lesiones sufridas.
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