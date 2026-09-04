La llamaron a la puerta y la atacaron con ácido: cuatro detenidos en Pablo Podestá

Una cámara fue clave para encontrar el auto

Tras la denuncia, los investigadores comenzaron a reunir imágenes de cámaras de seguridad de la zona. El objetivo era reconstruir la secuencia y determinar qué vehículo había utilizado el agresor para escapar.

El trabajo permitió localizar un Ford Fiesta Kinetic en la calle Martín Fierro al 8.000. El vehículo tenía características similares al observado en las imágenes vinculadas con el ataque.

Durante un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría 9ª de Villa Bosch, fueron detenidos el propietario del automóvil, Juan Sartori, de 37 años, y Ramírez.

Cuatro sospechosos quedaron detenidos

La investigación avanzó con otros procedimientos y permitió detener a dos hombres más. En esos operativos, según las fuentes policiales, a dos de los acusados les encontraron drogas y dinero. Ahora la Justicia busca establecer la participación que tuvo cada uno de los cuatro detenidos y determinar cómo se organizó el ataque.

La causa continúa en investigación y se esperan nuevas medidas judiciales mientras la víctima permanece internada y recibe tratamiento por las lesiones sufridas.