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Causa Maradona: declararán el exdirector de la Clínica Olivos y un neurocirujano

Se trata de Federico Dimitroff y Pablo Rubino. Además, comparecerá una psiquiatra que visitó Diego Armando Maradona en ese sanatorio.

El ex director de la Clínica Olivos, Federico Dimitroff y el neurocirujano que operó a Diego Armando Maradona por el hematoma subdural Pablo Rubino, declararán este martes en una nueva audiencia del juicio por la muerte del célebre futbolista, informaron fuentes judiciales.

Luque dijo que Maradona "no estaba hinchado" una semana antes de fallecer.
Luque dijo que Maradona
Luque dijo que Maradona "no estaba hinchado" una semana antes de fallecer.

Los tres médicos comparecieron en el primer debate oral y público declarado nulo por el documental que pretendía hacer la ex jueza Julieta Makintach.

ADEMÁS: Caso Maradona: presentaba una "cirrosis hepática" y tenía un "edema" en el cerebro

Los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un pedido de recusación contra la jueza María Coelho.

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