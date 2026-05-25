Causa Maradona: declararán el exdirector de la Clínica Olivos y un neurocirujano

Los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un pedido de recusación contra la jueza María Coelho.