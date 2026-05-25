Causa Maradona: declararán el exdirector de la Clínica Olivos y un neurocirujano

Se trata de Federico Dimitroff y Pablo Rubino. Además, comparecerá una psiquiatra que visitó Diego Armando Maradona en ese sanatorio.
El ex director de la Clínica Olivos, Federico Dimitroff y el neurocirujano que operó a Diego Armando Maradona por el hematoma subdural Pablo Rubino, declararán este martes en una nueva audiencia del juicio por la muerte del célebre futbolista, informaron fuentes judiciales.
Además, la tercera testigo será la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, una profesional que visitó al ex entrenador de la Selección argentina, Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) en el centro asistencial.
Los tres médicos comparecieron en el primer debate oral y público declarado nulo por el documental que pretendía hacer la ex jueza Julieta Makintach.
Los siete acusados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son el neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
En tanto, la enfermera Dahiana Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un pedido de recusación contra la jueza María Coelho.