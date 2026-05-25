Cuándo será el próximo fin de semana largo en el país

Este lunes se cerró un nuevo fin de semana extendido, mientras que ya están definidos los de junio. La segunda mitad de 2026 también definió su calendario.
Este lunes se cerró el quinto fin de semana largo en lo que va de 2026, por el feriado nacional del 25 de Mayo, y habrá que esperar algunas semanas hasta el siguiente, mientras se sigue mirando el calendario sobre todo para planificar viajes.
Ahora, faltan dos semanas completas para llegar al próximo fin de semana largo. Aunque junio tiene dos feriados, sólo uno de ellos formará parte de un fin de semana extendido de tres días. Ambos feriados de junio coincidirán en la misma semana. Aunque están separados por tres días, uno de ellos fue trasladado.
El primero es el del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, originalmente conmemorado el 17 de junio. Pero este año fue trasladado al lunes anterior de la misma semana. El fin de semana largo quedará conformado así por el sábado 13, domingo 14 y lunes 15.
Sólo cinco días después llegará el segundo feriado, que pasará desapercibido para muchos. El sábado 20 se conmemora el Día de la Bandera o Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Al ser un feriado inamovible, no se trasladará, sino que permanecerá en el día original.
Quienes trabajen cualquiera de los dos feriados deberán recibir un pago doble por la prestación de servicios. La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 considera que a los feriados les corresponden las mismas reglas del descanso dominical.
En julio llegará el próximo feriado extra largo. Esto implica que estará formado por cuatro días y no tres: el jueves 9 de julio, Día de la Independencia y feriado inamovible; el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos; y el fin de semana del sábado 11 y domingo 12.
En agosto habrá un único feriado: el del 17, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al ser un feriado trasladable, podría moverse.
Pero como coincide con un día lunes, el Gobierno nacional decidió dejarlo en el mismo día para formar un nuevo fin de semana de tres días.
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