Cuándo será el próximo fin de semana largo en el país

Quienes trabajen cualquiera de los dos feriados deberán recibir un pago doble por la prestación de servicios. La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 considera que a los feriados les corresponden las mismas reglas del descanso dominical.

autopista El fin de semana largo tuvo un patrón dominante de viajes breves.

Lo que se viene en julio y agosto

En julio llegará el próximo feriado extra largo. Esto implica que estará formado por cuatro días y no tres: el jueves 9 de julio, Día de la Independencia y feriado inamovible; el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos; y el fin de semana del sábado 11 y domingo 12.

En agosto habrá un único feriado: el del 17, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al ser un feriado trasladable, podría moverse.

Pero como coincide con un día lunes, el Gobierno nacional decidió dejarlo en el mismo día para formar un nuevo fin de semana de tres días.