Tránsito complicado en CABA: anuncian cierres y desvíos en autopistas porteñas por trabajos nocturnos

69cd8fea15181_992_558! El Puente Labruna también permanecerá cerrado durante los trabajos nocturnos.

Como alternativa, el tránsito que se dirija hacia la zona norte deberá utilizar las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.

También habrá restricciones en el Paseo del Bajo sentido Norte, desde el enlace con la Autopista Buenos Aires-La Plata y la 25 de Mayo. En ese caso, el tránsito pesado será desviado hacia la Avenida Costanera para retomar Cantilo luego del Puente Labruna.

Por los trabajos previstos, además, permanecerán cerrados el Puente Labruna y el Puente Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte. Quienes necesiten acceder al Aeroparque deberán hacerlo a través de la avenida Sarmiento.

Los cortes previstos para el miércoles

Durante la noche del miércoles volverá a cerrarse completamente la Autopista Dellepiane, aunque esta vez en sentido hacia Avenida General Paz y a la altura de Escalada.

Todos los vehículos serán desviados hacia la colectora, mientras que quienes circulen desde la Autopista 25 de Mayo podrán optar por distintas alternativas:

Autopista Perito Moreno – General Paz – Riccheri .

. Autopista Cámpora – Avenida Roca – General Paz – Riccheri .

. Evitar autopistas y circular por Independencia – Alberdi – General Paz – Riccheri.

Por otra parte, debido a trabajos de calibración en sistemas inteligentes de tránsito, también se cerrará el Paseo del Bajo sentido Sur a la altura de Retiro.

En ese tramo, el tránsito pesado será derivado hacia las avenidas Madero-Huergo, con posibilidad de retomar la autopista luego de Avenida San Juan.