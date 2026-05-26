Tránsito complicado en CABA: anuncian cierres y desvíos en autopistas porteñas por trabajos nocturnos

Las interrupciones se realizarán durante las noches de martes y miércoles en distintos accesos clave de la Ciudad. Habrá desvíos obligatorios y cambios en la circulación.
La circulación en varias autopistas de la Ciudad de Buenos Aires se verá afectada durante las noches de este martes y miércoles debido a obras de mejoramiento, pruebas de carga y tareas de mantenimiento tecnológico que realizará el Gobierno porteño.
Según informaron oficialmente, uno de los principales cortes será en la Autopista Dellepiane sentido al centro, que permanecerá cerrada completamente entre Avenida General Paz y Avenida Argentina durante la noche del martes.
En ese contexto, los vehículos que circulen por la Riccheri deberán desviarse hacia Avenida General Paz para continuar por distintas alternativas:
Además, entre las 22:00 del martes y las 5:00 del miércoles, se cerrará la Autopista Illia sentido provincia y Cantilo por pruebas de carga sobre la nueva estructura construida en el Puente Labruna.
Como alternativa, el tránsito que se dirija hacia la zona norte deberá utilizar las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.
También habrá restricciones en el Paseo del Bajo sentido Norte, desde el enlace con la Autopista Buenos Aires-La Plata y la 25 de Mayo. En ese caso, el tránsito pesado será desviado hacia la Avenida Costanera para retomar Cantilo luego del Puente Labruna.
Por los trabajos previstos, además, permanecerán cerrados el Puente Labruna y el Puente Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte. Quienes necesiten acceder al Aeroparque deberán hacerlo a través de la avenida Sarmiento.
Durante la noche del miércoles volverá a cerrarse completamente la Autopista Dellepiane, aunque esta vez en sentido hacia Avenida General Paz y a la altura de Escalada.
Todos los vehículos serán desviados hacia la colectora, mientras que quienes circulen desde la Autopista 25 de Mayo podrán optar por distintas alternativas:
Por otra parte, debido a trabajos de calibración en sistemas inteligentes de tránsito, también se cerrará el Paseo del Bajo sentido Sur a la altura de Retiro.
En ese tramo, el tránsito pesado será derivado hacia las avenidas Madero-Huergo, con posibilidad de retomar la autopista luego de Avenida San Juan.
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