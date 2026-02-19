Temblor en Mar del Plata: registraron un sismo de 4,9 con epicentro frente a la costa bonaerense

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) informó que el evento se produjo a las 08:15 y precisó que el epicentro se ubicó mar adentro, frente a la costa bonaerense, a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata, a 160 kilómetros al sudeste de Necochea y a 282 kilómetros al sudeste de Tandil.

Captura de pantalla 2026-02-19 105814 El sismo de magnitud 4,9 se registró a las 08:15 y tuvo epicentro mar adentro, frente a la costa bonaerense. Captura Instituto Nacional de Prevención Sísmica

De acuerdo con los primeros reportes locales, el temblor se sintió con mayor intensidad en zonas de alta densidad de edificios, donde vecinos describieron una vibración en pisos, paredes y ventanas, sin que se escuchara un estruendo previo. En redes sociales, marplatenses y turistas compartieron mensajes de sorpresa e incertidumbre mientras intentaban confirmar lo ocurrido.

En algunos espacios laborales, especialmente en edificios de varios pisos, se dispusieron evacuaciones preventivas tras el movimiento. Hasta pasadas las 10.20 no se habían difundido reportes oficiales de Defensa Civil ni de Bomberos, aunque no se informaron heridos ni daños estructurales.

Los especialistas descartaron que el fenómeno tenga relación con la exploración offshore y negaron cualquier riesgo de tsunami, una de las principales preocupaciones que circuló en redes sociales. No obstante, indicaron que podría registrarse mayor oleaje en la zona costera.

Sismo-Mar-del-Plata4

El geólogo Federico Isla, en diálogo con el medio local 0223, reforzó esa evaluación: “No hay alerta de tsunami”, aseguró.

Si bien Argentina presenta regiones con actividad sísmica frecuente, como el oeste del país, Mar del Plata no es una zona caracterizada por este tipo de episodios, por lo que eventos de esta magnitud resultan poco habituales en la costa bonaerense.