Paro general de la CGT: qué líneas de colectivo funcionan durante el paro general de este jueves 19 de febrero

Aunque la CGT convocó al paro y la UTA adhirió, DOTA mantiene 65 líneas en el AMBA con servicio habitual; el resto funciona de forma limitada o está paralizado.

Pese al paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral que debate el Congreso, el servicio de colectivos presenta un escenario dispar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión a la medida, el grupo DOTA decidió mantener parte de su flota en circulación.

La huelga impacta en gran parte de las líneas urbanas y de media distancia del país, pero en el AMBA DOTA informó que garantizará frecuencias con cronograma habitual de día hábil, tanto en trayectos urbanos como interurbanos.

El director del grupo, Marcelo Pasciuto, aseguró que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido, debido a una mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA. Además, explicó que quienes deseen adherirse al paro pueden hacerlo sin sanciones, aunque la jornada no será remunerada. También señaló que no se registraron incidentes durante la madrugada y que el mayor movimiento comenzó a partir de las seis de la mañana.

Que líneas circulan

Entre las líneas que circulan se encuentran la 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117.

Si las empresas persisten en su negativa de negociar, de un momento a otro podrían volver los paros de colectivos.
La adhesión de la UTA impacta en gran parte del sistema de colectivos, con líneas totalmente paralizadas y otras funcionando de manera limitada según la empresa y la disponibilidad de choferes.

También operan las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570.

Desde la compañía señalaron que el objetivo es sostener la conectividad en los principales corredores del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

ADEMÁS: Qué servicios se paralizan y cómo impacta en CABA

Más allá del esquema especial de DOTA, en el resto de las empresas el acatamiento es elevado, por lo que gran parte de las líneas no presta servicio o lo hace de manera limitada. La situación puede variar según cada concesionaria y la adhesión efectiva de los trabajadores.

El paro general genera así un escenario fragmentado en el sistema de colectivos del AMBA, con algunas líneas operativas y otras completamente paralizadas.

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

