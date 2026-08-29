Día del Abogado: por qué se celebra hoy y a quién homenajea

Cada 29 de agosto se reconoce en Argentina la labor de los profesionales del Derecho. La fecha fue elegida en homenaje al nacimiento a una figura histórica del pensamiento político y jurídico argentino.
Este sábado 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Abogado, una jornada destinada a reconocer el trabajo de quienes ejercen la abogacía y su aporte a la defensa de los derechos, la justicia y el Estado de Derecho. La fecha tiene un origen histórico y está vinculada directamente con una de las figuras más importantes del pensamiento político y jurídico argentino.
La conmemoración fue establecida el 19 de diciembre de 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que decidió elegir el 29 de agosto para homenajear a Juan Bautista Alberdi, nacido ese día de 1810 en San Miguel de Tucumán. Abogado, escritor, jurista y pensador, Alberdi tuvo una enorme influencia en la organización institucional de la Argentina.
Su legado quedó especialmente asociado a “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, obra publicada en 1852 y considerada una de las principales fuentes de inspiración para quienes que redactaron la Constitución Nacional de 1853. En ese trabajo, Alberdi desarrolló sus ideas sobre la organización política, económica e institucional del país.
También formó parte de la denominada Generación del 37 y pasó buena parte de su vida en el extranjero debido a los conflictos políticos de la época. Vivió en Uruguay, Chile y Europa, donde continuó desarrollando su actividad profesional e intelectual. En Chile ejerció la abogacía y alcanzó reconocimiento por su trayectoria.
Luego de la caída de Juan Manuel de Rosas, sus ideas adquirieron una importancia central para el debate sobre el futuro de la Argentina. Aunque regresó al país en 1879, volvió posteriormente a Francia, donde murió el 29 de junio de 1884. Más de siete décadas después, la FACA vinculó su nacimiento con el Día del Abogado para destacar su aporte al pensamiento jurídico y político nacional y reconocer la importancia de la profesión.
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