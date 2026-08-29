Día del Abogado: por qué se celebra hoy y a quién homenajea

Cada 29 de agosto se reconoce en Argentina la labor de los profesionales del Derecho. La fecha fue elegida en homenaje al nacimiento a una figura histórica del pensamiento político y jurídico argentino.

Este sábado 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Abogado, una jornada destinada a reconocer el trabajo de quienes ejercen la abogacía y su aporte a la defensa de los derechos, la justicia y el Estado de Derecho. La fecha tiene un origen histórico y está vinculada directamente con una de las figuras más importantes del pensamiento político y jurídico argentino.