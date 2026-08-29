Cuál es el vehículo que León XIV usará como Papamóvil en su visita a la Argentina

El Papa León XIV, que ya recibió a Milei en junio de 2025 en el Vaticano, prepara su viaje a la Argentina.

Avanza la organización de la visita de León XIV al país

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el miércoles pasado la segunda reunión de trabajo -y la primera de carácter interjurisdiccional- para coordinar los operativos de logística, seguridad y organización de cara a la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Seguridad y reunió a representantes del gobierno nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La intención fue delinear las tareas operativas previas a las actividades multitudinarias previstas en cada uno de estos distritos.

Durante la jornada se repasaron los dispositivos de seguridad, la logística de traslados, los esquemas de comunicación y el presupuesto asignado para los eventos centrales que presidirá el Sumo Pontífice. Como paso clave en la planificación, durante el encuentro se confirmó que este domingo 30 de agosto llegará al país una comisión oficial de la Santa Sede. La comitiva del Vaticano realizará un “relevamiento en territorio” para inspeccionar los escenarios elegidos para los encuentros masivos.