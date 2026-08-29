Cuál es el vehículo que León XIV usará como Papamóvil en su visita a la Argentina

Se trata de uno de los modelos de mayor producción y ventas en el mercado local. El Santo Padre llegará al país el 8 de noviembre próximo y realizará actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba.
Cuando restan poco más de dos meses para la visita del Papa León XIV, ya se conoce el vehículo oficial con el que se desplazará en sus recorridos por la Argentina. Se trata de una pick up Toyota Hillux, acondicionada de manera especial para garantizarle seguridad, espacio y altura en sus desplazamientos por la vía pública.
El dato fue confirmado al sitio Infobae por fuentes cercanas a la marca, aunque desde la empresa evitaron realizar comentarios. La pick up Toyota Hilux es uno de los modelos de mayor producción y ventas en el mercado local. También se destaca como uno de los vehículos argentinos con mayor presencia en exportaciones.
La elección de la marca significa un cambio respecto a las visitas de Juan Pablo II a la Argentina en 1982 y 1987. Entonces, los vehículos oficiales acondicionados para sus traslados fueron una camioneta Ford F-350, en la primera ocasión, y dos diferentes en la segunda, con una pick up Chevrolet C-10 y una Renault Traffic en la que la intervención fue mayor, ya que se modificó toda la parte posterior de una Van para hacer una caja blindada y completamente vidriada.
La visita del Santo Padre está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el miércoles pasado la segunda reunión de trabajo -y la primera de carácter interjurisdiccional- para coordinar los operativos de logística, seguridad y organización de cara a la llegada del Papa León XIV a la Argentina.
El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Seguridad y reunió a representantes del gobierno nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La intención fue delinear las tareas operativas previas a las actividades multitudinarias previstas en cada uno de estos distritos.
Durante la jornada se repasaron los dispositivos de seguridad, la logística de traslados, los esquemas de comunicación y el presupuesto asignado para los eventos centrales que presidirá el Sumo Pontífice. Como paso clave en la planificación, durante el encuentro se confirmó que este domingo 30 de agosto llegará al país una comisión oficial de la Santa Sede. La comitiva del Vaticano realizará un “relevamiento en territorio” para inspeccionar los escenarios elegidos para los encuentros masivos.
comentar