Fernando Cerimedo declaró que gana más de medio millón de dólares por mes

Mientras que cuando le repreguntaron por 2026, sostuvo: "Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior".

Cerimedo llegó a la audiencia custodiado por efectivos policiales.

Al momento de definirse en el ámbito laboral, Cerimedo dijo ser un "consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos" e hizo hincapié en que no tiene sociedades en Bolivia. "En Estados Unidos tengo una empresa Numen Group Inc. desde año 2021 que le proveo servicios a clientes de diferentes países y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de Publicidad, donde tengo 35 empleados y una cartera de 12 clientes que tiene dos sucursales", puntualizó.

En su declaración, agregó: "También soy propietario de una academia que se llama Academia Numen, que dicta cursos de tecnología asociada al Project Management Institute. Una productora USRL que produce audiovisuales. Tengo mi propia razón social que también tengo facturación y soy socio de otras empresas que no tienen actividad porque decidí moverme para acá”.

Reiteró que no tiene companías en Bolivia porque "quería una empresa de marketing acá para poder establecerme acá” y aseveró no contar con ingresos extra ni empresas a nombre de terceros.

Precisó que entró por primera vez a Bolivia en 2024 en un viaje que él mismo financió y manifestó que no se acordaba la razón de esa primera visita. Al mismo tiempo negó haber desarrollado actividades o reuniones.

Añadió que regresó al país andino en 2025 y 2026, pero no detalló el número de veces. “Pídanle a flujo migratorio, muchas veces. Quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de marketing”, expresó.

En otro tramo de su declaración, volvió asegurar que "jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a la familia presidencial".

Respecto a la campaña presidencial en Bolivia, el consultor solo dijo que colaboró con “consejos de comunicación digital” sin especificar quien lo conectó con el equipo de Rodrigo Paz y afirmó que nunca existió un contrato escrito como tampoco pagos de empresas: "Tengo en claro que nunca me financiaron, resalto que ayudé en consejos de comunicación digital", declaró.