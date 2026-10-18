Día de la Madre: la razón por la que se festeja el tercer domingo de octubre en Argentina

La fecha tiene un origen religioso vinculado con el calendario de la Iglesia Católica y es una de las tradiciones más arraigadas entre los argentinos. Cuándo se festeja el Día de la Madre en otros países.
Cada tercer domingo de octubre, la Argentina celebra el Día de la Madre. Una fecha especial para homenajear a las mamás y reconocer su importancia en la vida familiar. La tradición tiene un origen religioso relacionado con el calendario de la Iglesia católica.
La elección de este mes se remonta a una antigua festividad católica. Durante varios años, el 11 de octubre estuvo dedicado a la Maternidad de la Virgen María, una celebración que posteriormente fue trasladada al 1° de enero.
En nuestro país, la costumbre de agasajar a las madres quedó vinculada al domingo más próximo a aquella fecha de octubre. Con el tiempo, la celebración se estableció el tercer domingo del mes y se convirtió en una de las tradiciones familiares más arraigadas entre los argentinos.
En 2026, el Día de la Madre se celebra este domingo 18 de octubre, de acuerdo con la tradición que fija el festejo para el tercer domingo de octubre.
- Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, Canadá, Australia y Nueva Zelanda: se festeja el segundo domingo de mayo.
- España: se celebra el primer domingo de mayo.
- México: el Día de la Madre se conmemora cada 10 de mayo.
-Bolivia: la celebración se lleva a cabo el 27 de mayo.
- Francia: se festeja el último domingo de mayo.
-Costa Rica: el Día de la Madre se conmemora el 15 de agosto.
-Panamá: tiene lugar el 8 de diciembre.
Esta diversidad de fechas es reflejo de las costumbres, tradiciones religiosas e historias particulares de cada nación, otorgando matices únicos a un festejo universal.