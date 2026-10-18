Día de la Madre: la razón por la que se festeja el tercer domingo de octubre en Argentina

Este domingo 18 de octubre se festeja el Día de la Madre en la Argentina.

Cuándo se festeja el Día de la Madre en otros países

- Estados Unidos, Brasil, Chile, Uruguay, Canadá, Australia y Nueva Zelanda: se festeja el segundo domingo de mayo.

- España: se celebra el primer domingo de mayo.

- México: el Día de la Madre se conmemora cada 10 de mayo.

-Bolivia: la celebración se lleva a cabo el 27 de mayo.

- Francia: se festeja el último domingo de mayo.

-Costa Rica: el Día de la Madre se conmemora el 15 de agosto.

-Panamá: tiene lugar el 8 de diciembre.

Esta diversidad de fechas es reflejo de las costumbres, tradiciones religiosas e historias particulares de cada nación, otorgando matices únicos a un festejo universal.