Día de los Abuelos: ¿por qué se celebra este domingo en la Argentina?

En la Argentina existen, además, otras jornadas dedicadas a reconocer su figura: el Día del Abuelo se celebra el tercer domingo de agosto y el Día de la Abuela, el segundo domingo de noviembre. A nivel internacional, las fechas varían según el país, aunque el espíritu de la celebración permanece intacto.

Más allá del día en que se conmemore, el propósito es el mismo: destacar el cariño, la experiencia, la dedicación y el invaluable aporte que los abuelos realizan en la vida de sus familias y de la sociedad.