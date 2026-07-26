Día de los Abuelos: ¿por qué se celebra este domingo en la Argentina?

La fecha tiene lugar cada 26 de julio y está ligada con una tradición católica. En el país hay otras dos fechas dedicadas a reconocer la figura de los abuelos.
Este domingo 26 de julio se celebra en la Argentina el Día de los Abuelos, una fecha dedicada a reconocer a quienes ocupan un lugar fundamental en la vida familiar. Con sus historias, consejos oportunos y ese abrazo que suele llegar en el momento justo, los abuelos dejan una huella que trasciende generaciones.
En muchos hogares, además, su rol va mucho más allá del afecto. Cuidan a sus nietos mientras los padres trabajan, acompañan su crecimiento y están presentes en los momentos más importantes de sus vidas. En ese sentido, se convierten en una red de apoyo esencial para las familias.
El nacimiento de esta conmemoración está ligado a la tradición católica. Cada 26 de julio, la Iglesia recuerda a San Joaquín y Santa Ana, considerados los padres de la Virgen María y, en consecuencia, los abuelos de Jesús. Por ese motivo, ambos son reconocidos como los patronos de los abuelos.
La tradición los vincula con valores como el amor, la bondad, la solidaridad y la esperanza. También se los recuerda por el papel que desempeñaron en la educación de María, una razón que terminó por convertir esta fecha en un homenaje a todos los abuelos.
En la Argentina existen, además, otras jornadas dedicadas a reconocer su figura: el Día del Abuelo se celebra el tercer domingo de agosto y el Día de la Abuela, el segundo domingo de noviembre. A nivel internacional, las fechas varían según el país, aunque el espíritu de la celebración permanece intacto.
Más allá del día en que se conmemore, el propósito es el mismo: destacar el cariño, la experiencia, la dedicación y el invaluable aporte que los abuelos realizan en la vida de sus familias y de la sociedad.
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