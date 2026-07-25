Paso Cristo Redentor: Mendoza activó un operativo por 1.500 camiones varados

Como parte de la organización, también se dispuso que los transportistas con base en Mendoza mantengan sus unidades en las instalaciones de sus propias empresas, con el fin de liberar espacios destinados a los vehículos que realizan tránsito internacional.

Desde el Gobierno provincial advirtieron que, incluso cuando el Paso Cristo Redentor vuelva a habilitarse, la normalización del tránsito no será inmediata debido al volumen de transporte acumulado durante los días de cierre.

Las estimaciones oficiales indican que el proceso para evacuar todos los camiones demorará entre cinco y seis días, teniendo en cuenta tanto la cantidad de vehículos como las restricciones de circulación habituales durante la temporada invernal en la alta montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal corredor terrestre que conecta Argentina con Chile, permanece cerrado desde el 18 de julio por las fuertes nevadas que afectan la cordillera de los Andes, mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones climáticas para definir la fecha de reapertura.