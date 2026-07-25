Paso Cristo Redentor: Mendoza activó un operativo por 1.500 camiones varados

El Gobierno provincial pondrá en marcha un esquema de circulación escalonada cuando se reabra el corredor internacional, cerrado desde hace diez días por un fuerte temporal de nieve.
El Gobierno de Mendoza activó un operativo especial para ordenar la circulación de más de 1.500 camiones de carga que permanecen varados por el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, bloqueado desde hace diez días por un intenso temporal de nieve en la cordillera. El objetivo es evitar un colapso sobre la Ruta Nacional 7 cuando se habilite nuevamente el tránsito hacia Chile.
Según el último relevamiento oficial, los vehículos de carga están distribuidos en distintos puntos del corredor internacional. Hay 580 camiones detenidos en la alta montaña, entre Uspallata, el Área de Control Integrado (ACI) y estaciones de servicio; otros 70 permanecen en Red Mercosur y cerca de 900 se encuentran en paradores ubicados entre Eloy Guerrero y La Paz.
El operativo responde al protocolo previsto para interrupciones del tránsito que superan las 72 horas. Ese mecanismo se activa de manera automática cuando el cierre del paso fronterizo se prolonga por más de tres días consecutivos.
El esquema diseñado por las autoridades contempla una salida escalonada de los camiones retenidos en Uspallata, el ACI, estaciones de servicio y playas de estacionamiento ubicadas en distintos puntos del llano mendocino.
Como parte de la organización, también se dispuso que los transportistas con base en Mendoza mantengan sus unidades en las instalaciones de sus propias empresas, con el fin de liberar espacios destinados a los vehículos que realizan tránsito internacional.
Desde el Gobierno provincial advirtieron que, incluso cuando el Paso Cristo Redentor vuelva a habilitarse, la normalización del tránsito no será inmediata debido al volumen de transporte acumulado durante los días de cierre.
Las estimaciones oficiales indican que el proceso para evacuar todos los camiones demorará entre cinco y seis días, teniendo en cuenta tanto la cantidad de vehículos como las restricciones de circulación habituales durante la temporada invernal en la alta montaña.
El Paso Internacional Cristo Redentor, principal corredor terrestre que conecta Argentina con Chile, permanece cerrado desde el 18 de julio por las fuertes nevadas que afectan la cordillera de los Andes, mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones climáticas para definir la fecha de reapertura.
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