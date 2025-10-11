Día Mundial del Dulce de Leche: por qué se celebra cada 11 de octubre

Su popularidad, tanto dentro como fuera de la Argentina, le valió en 2002 el título de Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Nación.

La idea de dedicarle un día nació en 1998, impulsada por el Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche y Afines. Su misión: realzar la importancia de este dulce en nuestra cultura y promoverlo a nivel local y global.

¿Sabías que cada argentino consume, en promedio, 2,2 kg de dulce de leche al año? Las cifras son impresionantes: en 2023 se produjeron unas 103.824 toneladas de este producto autóctono. Una pequeña parte de esta delicia viaja a 23 países, con Brasil, Chile y Estados Unidos a la cabeza como los mayores fanáticos.

Dulce-de-leche-2.jpg Cada argentino consume, en promedio, 2,2 kg. de dulce de leche al año.

Un viaje a los orígenes del dulce de leche

La historia se remonta al siglo XVI, cuando inmigrantes españoles y portugueses llegaron a estas tierras, trayendo consigo sus recetas. Entre ellas, la preparación de leche cocida con azúcar para obtener algo parecido a la leche condensada.

Pero la leyenda más popular sobre su creación se sitúa el 11 de octubre de 1829. En la estancia La Caledonia, en Cañuelas, Juan Manuel de Rosas recibía a Juan Lavalle para negociar un acuerdo de paz en medio de las tensiones políticas de la época. Mientras tanto, en la cocina, una de las sirvientas preparaba una "lechada" (leche con azúcar a fuego lento). Por un descuido, olvidó revolver la mezcla, lo que hizo que se cocinara de más. El resultado fue sorprendente: una preparación espesa, de color caramelo y un sabor dulce irresistible que, de inmediato, conquistó a todos.

Este dulce sabor fue reconocido oficialmente en 2002 por la Secretaría de Cultura de la Nación como "Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina". Un título que celebra su rol como símbolo de nuestras tradiciones, motor económico y pilar de nuestra identidad.

Un año después, el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay y la Secretaría de Cultura de la República Argentina acordaron en compartir el registro del dulce de leche como un producto autóctono de ambas naciones.