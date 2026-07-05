Diez señales de infelicidad... y qué hacer para cambiar la situación / Por Romina Atencio

Romina Atencio es coach y mentora de mujeres y parejas. Para cualquier consulta, comunicarse al correo electrónico [email protected]. Instagram: @diosalmica. YouTube: @rominaatenciocoaching.
Siempre nos preguntamos: ¿Qué es la felicidad? Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es la infelicidad.
La infelicidad no siempre se presenta como una crisis enorme. Muy pocas veces llega haciendo ruido. Casi siempre entra de puntitas. Se instala en la rutina, en el cansancio permanente, en las ganas de que el día termine rápido, en esa sensación de que algo falta, aunque no sepas exactamente qué.
Y lo más peligroso es que te acostumbras. Podés pasar años sobreviviendo en lugar de vivir. Por eso quiero compartirte diez señales que suelen aparecer cuando te desconectaste de vos mismo. No para que te etiquetes ni para que te preocupes, sino para que puedas mirarte con honestidad. Porque toda transformación empieza con una pregunta valiente: ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir?
No hablo de esos días difíciles que todos tenemos. Hablo de cuando hace meses, o incluso años, que abrir los ojos significa simplemente empezar otra jornada que querés terminar cuanto antes. La ilusión desapareció.
¿Qué podés hacer? No esperes recuperar la motivación para empezar a vivir. Empezá a vivir para que vuelva la motivación. Incorporá un pequeño momento que sea solo para vos: una caminata, leer diez páginas de un libro, escuchar música, meditar o tomar un café en silencio. Los grandes cambios suelen comenzar con hábitos diminutos.
Trabajás, cocinás, resolvés problemas, respondés mensajes, cumplís obligaciones... pero cuando termina el día casi no recordás haber estado realmente presente. Sentís que los días pasan demasiado rápido. ¿Qué podés hacer? Preguntate varias veces al día: ¿Estoy eligiendo este momento o simplemente reaccionando? Practicar la presencia no significa vivir sin problemas. Significa dejar de vivir dormido.
Cada pequeño inconveniente parece enorme. El tránsito, una respuesta, un comentario, un ruido... todo te supera. Muchas veces creemos que tenemos mal carácter, cuando en realidad tenemos el alma agotada. ¿Qué podés hacer? Dormí mejor. Respirá antes de reaccionar. Aprendé a decir que no. Y, sobre todo, preguntate qué emoción estás evitando sentir. Muchas veces detrás del enojo hay tristeza, miedo o frustración.
Tu vida gira alrededor de las obligaciones. Tus hijos. Tu pareja. Tu trabajo. Tu familia. Y vos desapareciste. No porque no quieras, sino porque siempre parece haber algo más urgente. ¿Qué podés hacer? Agendate. Sí, literalmente. Reservá una hora semanal para hacer algo que disfrutes profundamente, aunque parezca insignificante. Las personas felices no son las que tienen más tiempo. Son las que entienden que ellas también importan.
Intentás llenarlo comprando cosas, trabajando más, comiendo, viajando o distrayéndote. Pero vuelve. Siempre vuelve. Porque ese vacío no necesita entretenimiento. Necesita sentido. ¿Qué podés hacer? Escribí. Preguntate qué extrañás de vos. Qué versión tuya quedó olvidada. Qué sueño abandonaste para convertirte en quien los demás esperaban que fueras.
Las redes sociales pueden convertirse en un espejo deformado. Mientras más mirás la vida de otros, menos valor encontrás en la tuya. Y entonces empezás a sentir que siempre llegás tarde. Que siempre te falta algo. ¿Qué podés hacer? Reducí el tiempo que pasás consumiendo vidas ajenas. Invertí ese tiempo en construir la propia. La comparación roba la paz. La gratitud la devuelve.
Cuando alguien te pregunta qué soñás, qué deseás o qué te haría feliz... No sabés qué responder. Hace tanto tiempo que escuchás a todos los demás, que dejaste de escucharte. ¿Qué podés hacer? Volvé a conversar con vos. Escribí cada día durante diez minutos sin juzgarte. Preguntate: “¿Qué necesito hoy?” No dentro de cinco años. Hoy. La voz del alma vuelve a escucharse cuando dejamos de hacer tanto ruido.
Aunque sabés que algo no funciona, seguís donde estás. No porque seas cobarde, sino porque el cerebro siempre prefiere lo conocido antes que lo incierto. Pero hay una verdad incómoda. Muchas veces el precio de quedarte donde estás termina siendo mucho más alto que el de animarte a cambiar. ¿Qué podés hacer? No intentes cambiar toda tu vida. Tomá una decisión pequeña. Una conversación pendiente. Un límite. Un curso. Una llamada. La confianza aparece después del primer paso, no antes.
Medís tu valor según la opinión de los demás. Buscás reconocimiento. Necesitás que te digan que lo estás haciendo bien. Y cuando esa aprobación no llega, dudás de vos. ¿Qué podés hacer? Cada noche escribí tres cosas de las que te sientas orgulloso. No importa si nadie las vio. No todo lo valioso necesita aplausos. Aprender a validarte es una de las formas más profundas de libertad.
Quizás esta sea la señal más importante. No siempre podés ponerle nombre. Pero hay una parte tuya que sabe que no viniste solamente a cumplir horarios, pagar cuentas y esperar el fin de semana. Hay una voz muy bajita que todavía susurra que existe otra manera de vivir. Y esa voz merece ser escuchada. ¿Qué podés hacer? Volvé a conectar con aquello que alimenta tu espíritu. Puede ser la naturaleza. La meditación. La oración. El arte. La terapia. La escritura. El silencio. No importa el camino. Importa volver a casa. A vos. Porque cuando una persona vuelve a encontrarse consigo misma, deja de buscar afuera aquello que siempre estuvo adentro.
La felicidad no es una meta a la que se llega un día y en la que todo queda resuelto. Es una práctica cotidiana. Es una forma de relacionarte con vos mismo, con tus decisiones y con la vida. No depende de que desaparezcan los problemas, sino de que recuperes el protagonismo de tu propia historia. Y si mientras leías estas líneas te viste reflejado en varias de estas señales, no lo vivas como un fracaso. Vivilo como una invitación.
Porque reconocer que algo no está bien es el primer acto de amor propio. Nadie cambia su vida de un día para el otro. Pero todos los grandes cambios empiezan con una decisión pequeña. Quizás hoy sea ese día. Quizás hoy sea el momento de dejar de sobrevivir para empezar, por fin, a vivir.
Con amor, Romi.
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