Dos acróbatas cordobeses fueron arrestados por el ICE en Estados Unidos

Sin embargo, los familiares de los artistas rechazaron esa interpretación y aseguraron que ambos contaban con autorizaciones laborales vigentes mientras aguardaban una respuesta a sus trámites migratorios.

Actualmente, Baccega permanece en el centro de detención Eloy Federal Contract Facility, mientras que Romanello fue trasladado al Florence Service Processing Center, también ubicado en Arizona.

Este último ya tendría una fecha asignada para comparecer ante un tribunal de inmigración, mientras que su compañero todavía espera que se programe la audiencia correspondiente.

La denuncia de los abogados

El abogado que representa a los dos argentinos, Samuel Sketers, cuestionó el procedimiento aplicado por las autoridades migratorias y aseguró que sus clientes fueron derivados directamente a la Justicia sin atravesar una instancia administrativa previa.

"En este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande", sostuvo en declaraciones al medio estadounidense Spectrum Noticias Florida.

Antes de su detención, ambos artistas desarrollaban sus actividades profesionales en Orlando, Florida.

Romanello trabajaba directamente para el complejo turístico Universal Orlando, mientras que Baccega prestaba servicios para una empresa contratista vinculada al mismo grupo. Además, este último se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria local.

Los dos habían construido su vida laboral en Estados Unidos y, según sus allegados, se encontraban a la espera de una definición sobre sus respectivos expedientes migratorios.

La angustia de las familias en Córdoba

La situación provocó una profunda preocupación entre sus familiares, quienes cuestionaron las condiciones en las que se produjeron las detenciones y la falta de información sobre el futuro de los argentinos.

Mónica Benseny, madre de Baccega, describió el momento que atraviesa su familia como "terrible, tremendamente angustiante y desesperante".

Además, defendió a los dos artistas y aseguró que se trata de personas "responsables, honestas, cumplidoras y trabajadoras", que desarrollaban sus actividades normalmente en territorio estadounidense.

Por su parte, Liliana Soria, madre de Romanello, expresó su desesperación por la distancia y las dificultades para conocer las condiciones en las que permanece detenido su hijo.

"Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están", manifestó ante medios estadounidenses.

Mientras tanto, la defensa legal de ambos cordobeses trabaja para revertir las medidas adoptadas por las autoridades migratorias y conseguir precisiones sobre el avance de los expedientes.