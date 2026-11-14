Noche de los Museos: uno por uno, los espacios que podrán visitarse gratis

También funcionará el eBus, con frecuencias de 15 minutos, y se habilitarán hasta cuatro viajes gratuitos de 45 minutos en Ecobici.

El listado de los museos que estarán abiertos

-MUJU! Museo del Humor

Adolfo Alsina 417, Montserrat

-Polo Circo

Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos / Av. Juan de Garay 2200, Parque Patricios

Casa de la Cultura

Av. de Mayo 575, Montserrat

Usina del Arte

Caffarena 1, La Boca

Centro Cultural Recoleta

Junín 1930, Recoleta

Museo Moderno (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)

Av. San Juan 350, San Telmo

Museo Larreta (Museo de Arte Español Enrique Larreta)

Av. Juramento 2291, Belgrano

Museo Fernández Blanco (Sede Palacio Noel)

Suipacha 1422, Retiro

Casa Fernández Blanco

Av. Hipólito Yrigoyen 1420, Montserrat

Museo de la Ciudad

Defensa 187 (Sede Altos de Elorriaga) / Defensa 223-225 (Sede Sala Querubines), Montserrat

Museo Sívori (Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori)

Av. Infanta Isabel 555, Palermo

Museo Saavedra (Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra)

Av. Crisólogo Larralde 6309, Saavedra

Museo Carlos Gardel

Jean Jaurés 735, Balvanera

Museo Perlotti (Museo de Esculturas Luis Perlotti)

Pujol 644, Caballito

Museo de Arte Popular José Hernández (MAP)

Av. del Libertador 2373, Palermo

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken

Agustín R. Caffarena 51, La Boca

Museo Benito Quinquela Martín

Av. Don Pedro de Mendoza 1835, La Boca

Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU)

Av. de los Italianos 851, Puerto Madero

Torre Monumental

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315, Retiro

Sitio Arqueológico La Cisterna

Moreno 550, Montserrat

Casco Histórico de Buenos Aires

Av. D. Pedro de Mendoza 1835 (La Boca) / Bolívar 466 (San Telmo)

Teatro Colón

Libertad 621, San Nicolás

Colón Fábrica

Av. Pedro de Mendoza 2147 / 2163, La Boca

Planetario Galileo Galilei

Av. Sarmiento s/n, Palermo

Centro Cultural 25 de Mayo

Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza

Colegio N°1 “Bernardino Rivadavia” D.E. 3° / Museo del Riva

Av. San Juan 1545, Constitución

SuperBatuque - Museo de juguetes antiguos

Santiago del Estero 1945, Constitución

Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola

Av. Independencia 1190, Constitución

Auditoría General de la Nación

Av. Rivadavia 1745, San Nicolás

Biblioteca del Congreso de la Nación

Hipólito Yrigoyen 1750, Montserrat

Centro Educativo Franciscano - Colegio San Francisco

Moreno 343, Montserrat

Centro Laurak Bat

Belgrano 1144, Montserrat

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces

Perú 222/272, Montserrat

Consejo de la Magistratura de la CABA

Av. Julio A. Roca 530, Montserrat

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Av. Belgrano 570, Montserrat

Departamento Central de la Policía Federal Argentina

Moreno 1550, Montserrat

Espacio Histórico de la Policía Federal Argentina

Av. de Mayo 1333, Montserrat

Estudio Abierto Palacio Barolo

Av. de Mayo 1370, piso 10, Montserrat

Fundación Museo Argentino del Seguro

Bolívar 332, 1° piso, Montserrat

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Av. Julio A. Roca 575, Montserrat

Museo de Arte Botica del Ángel de la Universidad del Salvador

Luis Sáenz Peña 543, Montserrat

Museo de la Aduana

Azopardo 350, Montserrat

Museo del Mate

Avenida de Mayo 853, Montserrat

Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”

Moreno 350, Montserrat

Palacio Barolo

Hipólito Yrigoyen 1363, Montserrat

Palacio Raggio / Espacio de Arte The Bridge Gallery de la AADAE

Moreno 502, Montserrat

Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A

Estación Perú de la Línea A - acceso sentido a San Pedrito

Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo

Bolívar 65, Montserrat

Ministerio de Defensa

Azopardo 250, Montserrat

Edificio del Molino

Av. Rivadavia 1815, Montserrat

Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”

México 564, Montserrat

Museo Casa Rosada

Avenida Paseo Colón 100, Montserrat

Museo Franciscano Fray José María Bottaro

Alsina 380, Montserrat

SACRA

Solís 760, Montserrat

Uade Art

Lima 717, Montserrat

Universidad ISALUD

Venezuela 847, Montserrat

Colección AMALITA

Olga Cossettini 141, Puerto Madero

Pabellón de las Bellas Artes - UCA

Av. Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto Madero

Buque Museo Corbeta ARA “Uruguay”

Av. Alicia Moreau de Justo 500, Puerto Madero

Buque Museo Fragata ARA “Presidente Sarmiento”

Av. Alicia Moreau de Justo 900, Puerto Madero

Museo de la Cárcova

Av. España 1701, Puerto Madero

Circolo Italiano de Buenos Aires

Libertad 1264, Retiro

Braque Galería de Arte

San Martín 975, Retiro

British Arts Centre

Suipacha 1333, Retiro

Centro Cultural Coreano

Maipú 972, Retiro

Confitería La Ideal

Suipacha 384, Retiro

Espacio de arte Fundación OSDE

Arroyo 807, Retiro

Estación Retiro Mitre

Ramos Mejía 1370, Retiro

Fundación Klemm

Marcelo T. de Alvear 626, Retiro

IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández

Carlos Pellegrini 1485, Retiro

MUNTREF - Museo de la Inmigración

Av. Antártida Argentina s/n (acceso por Apostadero Naval), Retiro

Museo Histórico de Gendarmería Nacional

Av. Presidente Ramón Castillo 788, Retiro

Museo Marítimo “Ingeniero Pedro Antonio Cerviño”

Av. Antártida Argentina 1535, Retiro

Museo Nacional Ferroviario

Avenida del Libertador 405, Retiro

Museo Scout Nacional

Libertad 1282, Retiro

Museo de la Escuela de Ciencias del Mar

Av. Antártida Argentina 425, Retiro

Museo del Iser (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica)

Ramos Mejía 1398, Retiro

Sociedad Científica Argentina

Santa Fe 1145, Retiro

AGIP - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Viamonte 900, San Nicolás

Almacén y Bar Lavalle

Lavalle 1699, San Nicolás

Arthaus

Bartolomé Mitre 434, San Nicolás

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

25 de Mayo 305, San Nicolás

Casa de Salta

Av. Presidente Roque Sáenz Peña 933, San Nicolás

Casa Ushuaia en CABA

Sarmiento 650, San Nicolás

Centro Cultural Borges

Viamonte 525, San Nicolás

Centro Cultural de la Embajada de Paraguay

Tucumán 1833, San Nicolás

Banco Galicia

Tte. Gral. Juan D. Perón 430, San Nicolás

Espacio Cultural de la Democracia de la Sindicatura General de la Nación

Avenida Corrientes 379, San Nicolás

Galería Llordi

Libertad 541, San Nicolás

Gallery 619

San Martín 353, San Nicolás

Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones

Tte. Gral. Juan D. Perón 1242, San Nicolás

Museo ARCA

Hipólito Yrigoyen 370, San Nicolás

Museo Beatle de Buenos Aires

Av. Corrientes 1660, San Nicolás

Museo Banco Provincia

Sarmiento 364, San Nicolás

Museo Electoral de la Cámara Nacional Electoral

25 de Mayo 245, San Nicolás

Museo Histórico y Numismático Arnaldo Cunietti-Ferrando (Banco Nación)

Av. Rivadavia 325, San Nicolás

Museo Vicente López y Planes de SADAIC

Lavalle 1547, San Nicolás

Nueva Escuela de Diseño y Comunicación

Av. Callao 67, San Nicolás

Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento

Sarmiento 151, San Nicolás

Prefectura Naval Argentina

Av. Eduardo Madero 235, San Nicolás

Radio Nacional

Maipú 555, San Nicolás

Universidad de la Defensa Nacional

Maipú 262, San Nicolás

Casa Argento

25 de Mayo 328, San Nicolás

Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” (BCRA)

San Martín 216, San Nicolás

Museo Judío de Buenos Aires

Libertad 769, San Nicolás

Museo Nacional de Arte Oriental

Viamonte 525, San Nicolás

Museo Templo del Otro Partido (TOP)

Bartolomé Mitre 480, San Nicolás

Centro Cultural Universitario Paco Urondo

25 de Mayo 201, San Nicolás

Museo Mitre

San Martín 336, San Nicolás

Catedral Anglicana San Juan Bautista

25 de Mayo 276, San Nicolás

Galería de arte Palermo H

Tucumán 712, San Nicolás

Casa Cultural Pepa Noia

Brasil 444, San Telmo

Casa Ezeiza

Defensa 1179, San Telmo

Casal de Catalunya de Buenos Aires

Chacabuco 863, San Telmo

Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante

Avenida Independencia 611, San Telmo

Club Atlético San Telmo

Perú 1360, San Telmo

Espacio Cultural Plaza Defensa

Defensa 535, San Telmo

Estudio CAT Ciencia, Arte y Tecnología

Chacabuco 974, San Telmo

Galería del Viejo Hotel

Balcarce 1053, San Telmo

Instituto Industrial Luis A. Huergo

Perú 759, San Telmo

Instituto Jesús María de San Vicente de Paul

Carlos Calvo 922, San Telmo

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Chile 460, San Telmo

La Pulpería Argentina

Defensa 1350, San Telmo

MEGA - Museo de la Emigración Gallega en la Argentina “Francisco Paco Lores”

Chacabuco 955, San Telmo

Museo Argentino del Títere

Estados Unidos 802, San Telmo

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA)

Av. San Juan 328, San Telmo

Museo El Ángel

Perú 555, San Telmo

Museo Histórico Nacional

Defensa 1600, San Telmo

El Pasaje de La Luna

Pasaje San Lorenzo 365, San Telmo

Gral. de Brigada Hernán Pujato

Av. Paseo Colón 1407, San Telmo

Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé

Humberto 1° 378, San Telmo

Colegio 7 D.E. 3 “Juan Martín de Pueyrredón”

Chacabuco 922, San Telmo

Auditorio Instituto de la Visión

Marcelo T. de Alvear 2261, Recoleta

Azulay Art Gallery

Av. Libertador 1028, Recoleta

Casa del Teatro

Av. Santa Fe 1243, Recoleta

Casa Nacional del Bicentenario

Riobamba 985, Recoleta

Cassia House

Laprida 1811, Recoleta

Club Argentino de Ajedrez

Paraguay 1858, Recoleta

Escuela Normal N°1 en Lenguas Vivas Presidente Roque Sáenz Peña

Avenida Córdoba 1951, Recoleta

Estación IV - Estación de Bomberos Recoleta

Laprida 1739, Recoleta

Facultad de Derecho - UBA

Av. Figueroa Alcorta 2263, Recoleta

Fundación Beethoven

Av. Santa Fe 1452, Recoleta

Grupo Scout Benito Meana y Asociación Néstor Pío Meana

Junín 1445, Recoleta

MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño

Av. del Libertador 999, Recoleta

Morris Arte Gráfico

Av. Santa Fe 2729, Recoleta

Casa Madre del Instituto del Carmen

Paraguay 1766, Recoleta

Museo Borges

Anchorena 1660, Recoleta

Museo Central de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA - MUCCME

Paraguay 2155, Recoleta

Museo de Anatomía Juan José Naón (Facultad de Ciencias Médicas - UBA)

Uriburu 951, Recoleta

Museo de Ciencia y Técnica “Ing. Juan José Sallaber”

Av. Las Heras 2214, Recoleta

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez”

Junín 956, Recoleta

Museo de Histología, Embriología, Biología Molecular y Genética

Paraguay 2155, Recoleta

Museo del Holocausto de Buenos Aires

Montevideo 919, Recoleta

Museo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez

Gallo 1330, Recoleta

Museo del IES N° 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”

Av. Córdoba 2016, Recoleta

Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia

Av. Las Heras 2670, Recoleta

Museo Nacional de Bellas Artes

Av. del Libertador 1473, Recoleta

Museo Nacional de Arte Decorativo

Libertador 1902, Recoleta

Museo Nacional del Grabado

Riobamba 985, Recoleta

Museo Notarial Argentino

Av. Callao 1542, Recoleta

Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas

Vicente López 2220, Recoleta

Museo Xul Solar

Laprida 1212, Recoleta

Escuela 1 D.E. 1 Juan José Castelli

Ayacucho 1680, Recoleta

Liceo N°1 Museo “Niní Marshall”

Santa Fe 2778, Recoleta

Museo Casa de Ricardo Rojas

Charcas 2837, Recoleta

Museo de Farmacia Dra. Rosa D’Alessio de Carnevale Bonino

Junín 954, Recoleta

Museo de la Televisión

Av. Figueroa Alcorta 2977, Recoleta

Museo del Hospital de Clínicas “José de San Martín”

Av. Córdoba 235, Recoleta

Pinacoteca y Biblioteca de la Secretaría de Educación de la Nación

Pizzurno 935, Recoleta

Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes

Viamonte 2790, Balvanera

Centro Cultural Rector Ricardo Rojas

Av. Corrientes 2038/2040, Balvanera

Congreso de la Nación Argentina

Av. Rivadavia 1850, Balvanera

Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes

Riobamba 750, Balvanera

Santuario de Cromañón y Estación Once - 30 de diciembre

Bartolomé Mitre 3060/3070, Balvanera

Sociedad Hebraica Argentina

Sarmiento 2233, Balvanera

Asociación Aves Argentinas

Matheu 1246, San Cristóbal

Asociación Civil Caminos Abiertos

Estados Unidos 2957, San Cristóbal

Escuela de Comercio N° 5 D.E. 3 “José de San Martín”

Av. Entre Ríos 757, San Cristóbal

Escuela Normal Superior N° 8 “Presidente Julio A. Roca”

La Rioja 1042, San Cristóbal

ESEA Manuel Belgrano

Wenceslao Villafañe 1342, Barracas

Espacio Peces

Santa Elena 440, Barracas

Estación III “Barracas” - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad

Brandsen 1046, Barracas

Escuela Técnica N.º 14 D.E. 14 “Libertad”

Santa Magdalena 431, Barracas

Museo Casa Scout Maestro Scout Luis Postiglione

Av. Gral. Iriarte 2345, Barracas

Asociación Sociedad Luz

Suárez 1301, Barracas

Museo Santa Felicitas. Museo de los Túneles y Templo Escondido

Pinzón 1480, Barracas

Reciclaje Electrónico Esquinazo

Juan Darquier 981, Barracas

Escuela de Comercio N°1 “Dr. Joaquín V. González” / Instituto del Carmen

Benito Quinquela Martín 1649, Barracas

Centro Metropolitano del Gaming - BIG

Algarrobo 1041, Barracas

Bar Notable El Portuario

Pinzón 102, La Boca

Bomberos de La Boca

Brandsen 567, La Boca

Cantina de la calle Necochea - Fundación Casan

Suárez 280, La Boca

Centro Cultural El Conventillo de Nelly

Suárez 557, La Boca

Centro de Formación Profesional del Sindicato Conductores Navales

Pinzón 318, La Boca

Escuela Técnica N° 31 Maestro Quinquela

Av. Don Pedro de Mendoza 1777, La Boca

Fundación Andreani

Av. Don Pedro de Mendoza 1987, La Boca

Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana

Caboto 564, La Boca

Galería Social Rimini

Necochea 1234, La Boca

Instituto privado Hogar de la Infancia de La Boca

Martín Rodríguez 864, La Boca

Jardín de Infantes Integral N° 1 «Benito Quinquela Martín»

Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 648, La Boca

Memorias de San Juan Evangelista

Olavarría 486, La Boca

Museo Histórico de La Boca “Rubén Granara Insúa”

Av. Almirante Brown 1399, La Boca

Puerto Riachuelo

Av. Don Pedro de Mendoza 1540, La Boca

RadioBar Buenos Aires

Wenceslao Villafañe 65, La Boca

Departamento de Estudios Históricos Navales / Casa Amarilla

Av. Martín García y Av. Almirante Brown, La Boca

Museo MARCO La Boca

Avenida Almirante Brown 1031, La Boca

Pinacoteca Luis León de los Santos

Av. Suárez 1131, La Boca

Polo Bandoneón

Av. Sáenz Oeste 1480, Nueva Pompeya

Archivo General de la Nación

Rondeau 2277, Parque Patricios

Biblioteca Bernasconi

Catamarca 2099, Parque Patricios

Estación II Patricios

Av. Caseros 2849, Parque Patricios

Museo Bernasconi

Catamarca 2099, Parque Patricios

Museo del Hospital Udaondo (MHU)

Av. Caseros 2061, Pabellón B, 2° piso, Parque Patricios

Templete

Av. Caseros 3250, Parque Patricios

Casa Museo Tomás Espora

Av. Caseros 2526, Parque Patricios

Experiencia Riachuelo - Navegaciones Nocturnas por Vuelta de Rocha

Av. Don Pedro de Mendoza 1900, La Boca

Escuela N° 13 DE 4 “República de Chile”

Suárez 1145, La Boca

Biblioteca Argentina para Ciegos

Lezica 3909, Almagro

Centro Cultural Titi Rossi

Sánchez de Loria 695, Almagro

Escuela de la Joya

Lezica 3955, Almagro

Escuela 16 D.E. 8 “José María Ramos Mejía”

Don Bosco 4200, Almagro

Escuela Normal Superior N° 7 “José María Torres”

Avenida Corrientes 4261, Almagro

Escuela Superior de Enseñanza Artística en Cerámica N°1

Bulnes 45, Almagro

Espacio Cultural Portal Rojo

Quito 4231, Almagro

UTN - Facultad Regional Buenos Aires

Medrano 951, Almagro

Fundación Esteban Lisa

Rocamora 4555, Almagro

Instituto Sudamericano Modelo

Río de Janeiro 671, Almagro

Colegio N° 3 “Mariano Moreno”

Rivadavia 3577, Almagro

Museo de la Escuela de adultos N° 22 D.E. 6 Martina Silva de Gurruchaga

Boedo 657, Almagro

Museo de la Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri”

Hipólito Yrigoyen 3950, Almagro

Museo Madre Eufrasia

Humahuaca 3696, Almagro

Museo de vehículos clásicos y antiguos

Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan, Boedo

Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad

Av. Boedo 870, Boedo

Polideportivo Arquitecto Roberto Pando

José Mármol 1715, Boedo

Museo de San Lorenzo de Almagro

Avenida La Plata 1702, Boedo

Asociación Argentina Amigos de la Astronomía

Av. Patricias Argentinas 550, Caballito

Barbería La Época

Neuquén 761, Caballito

Centro Cultural de Jubilados Nuestra Señora de los Buenos Aires

Paysandú 1221, Caballito

Fundación Caleidoscopio

Beauchef 479, Caballito

Fundación Instituto Leloir

Av. Patricias Argentinas 435, Caballito

Laboratorio Patrimonial Centenera - Museo del Subte

Del Barco Centenera 777, Caballito

Museo Ferro - Club Ferrocarril Oeste

Avellaneda 1240, Caballito

Museo Histórico Desiderio Davel

Av. Díaz Vélez 4821, Caballito

Museo y Biblioteca histórica de Anestesia “Dr. Alberto González Varela”

Presidente Fragata Sarmiento 541, Caballito

Napule Galleria d’Arte

José A. Terry 300, Caballito

Club Italiano de Buenos Aires

Avenida Rivadavia 4731, Caballito

Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia

Avenida Ángel Gallardo 430, Caballito

Parque de las y los Recicladores (Ecoparque Ruo)

Yerbal 1415, Caballito

Escuela N° 15 República Oriental del Uruguay

Carabobo 253, Flores

Estación VII Flores - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad

Coronel Ramón Lorenzo Falcón 2255, Flores

Museo Barrio de Flores

Ramón Falcón 2207, Flores

Escuela N° 1 Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza MEMU

Yerbal 2370, Flores

921 Casa Cultural

San José de Calasanz 921, Parque Chacabuco

Espacio Cultural Adán Buenosayres

Eva Perón 1400, bajo autopista, Parque Chacabuco

Museo del Inmigrante Italiano “Manuel Belgrano”

Provincias Unidas 353, Parque Chacabuco

Casa de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo

Aquino 5995, Villa Lugano

Estación X “Lugano” - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires

Cafayate int. Ana Díaz, Villa Lugano

Escuela ESEA Lola Mora

Av. Soldado de la Frontera 5155, Villa Lugano

Centro Cultural Macedonio Fernández

Martiniano Leguizamón 1470, Mataderos

Vecchia República

Av. Larrazábal 1251, Mataderos

Museo Dr. Ernesto Longobardi / Escuela Técnica N°27 Hipólito Yrigoyen

Virgilio 1980, Monte Castro

Museo de Arte Cerámico “Fernando Arranz” - ESEA en cerámica N°2

Magariños Cervantes 5068, Villa Luro

Racing Club Sede Capital

Nogoyá 3045, Villa del Parque

Escuela bilingüe N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo”

Av. Lincoln 4325, Villa Devoto

Museo El Templo del Fútbol - Estadio Diego Armando Maradona

Gavilán 2151, Villa General Mitre

Centro Ana Frank Argentina para América Latina

Superí 2647, Coghlan

Instituto Divina Providencia

Arias 2915, Saavedra

Instituto Santa María de Nazareth A-318

Av. Ricardo Balbín 4131, Saavedra

Museo de las Escuelas

Crisólogo Larralde 6309 (sede en Museo Saavedra), Saavedra

Casa de las Artes - Umerez Art Center & Casa lírica

Cuba 1930, Belgrano

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Intendente Güiraldes 2160, Belgrano

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre

3 de Febrero 1370 (en el texto figura 13 de febrero), Belgrano

Instituto Superior Santa Ana (ISSA - ISASJ - MEST)

Olazábal 1440 / Av. Libertador 6155, Belgrano

Kinzen Casa de Té y Espacio de Arte

Migueletes 1857, Belgrano

Museo Casa de Yrurtia

O’Higgins 2390, Belgrano

Escuela de Comercio N° 7 D.E. 10 Manuel Belgrano

Monroe 3061, Belgrano

Museo Expresionista Edmund Valladares

Cuba 2441, Belgrano

Museo Histórico Sarmiento

Cuba 2079, Belgrano

Museo River Plate

Av. Figueroa Alcorta 7597, Belgrano

Galería Caminos del arte

Conde 1298, Colegiales

Centro Audiovisual Inmersivo

Av. Jorge Newbery 3039, Colegiales

La Academia Tango Club

Matienzo 3136, Colegiales

Cruz Roja Argentina Filial Saavedra

Quesada 2602, Núñez

Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA

Libertador 8151, Núñez

Lomas de Núñez Upper School

Arcos 4531, Núñez

Museo Defensores de Belgrano

Av. Comodoro Rivadavia 1450, Núñez

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

Santiago de Calzadilla 1301, Núñez

Museo Tecno Educativo Lorenzo Raggio

Avenida del Libertador 8635, Núñez

Choferes Solidarios Buenos Aires

Parque de los Niños - Av. Int. Cantilo y Av. Gral. Paz, Núñez

Casa Museo Alfredo L. Palacios

Charcas 4741, Palermo

Casa Polaca

Jorge Luis Borges 2076, Palermo

Casa Victoria Ocampo

Rufino de Elizalde 2831, Palermo

Centro Cultural de la Ciencia (C3)

Godoy Cruz 2270, Palermo

Club de Pescadores

Av. Costanera Rafael Obligado s/n, Palermo

Colegio N° 4 D.E 9 “Nicolás Avellaneda”

El Salvador 5528, Palermo

Coronel Genaro Berón de Astrada

El Salvador 4037, Palermo

El jardín de la plaza

Charcas 4446, Palermo

Escuela N° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín

Av. del Libertador 4903, Palermo

Espacio Cultural Ari Cho

Thames 1810, Palermo

Espacio Cultural Armenia

Armenia 1366, Palermo

Feria de libros usados de Plaza Italia

Avenida Santa Fe 4200, Palermo

Feria Palermo Viejo

Costa Rica 4600, Palermo

Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón - Museo Evita

Lafinur 2988, Palermo

Instituto Nacional Sanmartiniano

Mariscal Ramón Castilla 2752, Palermo

Margian Galería

Manuel Nicolás Savio 418, Palermo

MOA - Taller Monumentos de Obras de Arte

Av. Berro 3880, Palermo

Montecarlo Bar Notable

Paraguay 5499, Palermo

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)

Av. Figueroa Alcorta 3415, Palermo

Museo Histórico del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”

Bullrich 481, Palermo

Museo Policial - Anexo

Av. Figueroa Alcorta 3701, Palermo

Zonderflag

Nicaragua 4880, Palermo

Centro Cultural Casa Walsh

Nicaragua 4445, Palermo

Espacio de Memoria “El Altillo” - Facultad de Agronomía de la UBA

Av. San Martín 4453, Agronomía

Museo de Anatomía Veterinaria “Prof. Dr. Luis Van de Pas”

Av. Chorroarín 280, Agronomía

MUMaAg - Museo Universitario de Maquinaria Agrícola Ing. Agr. Mario César Tourn

Av. Francisco Beiró 2599, Agronomía

Biblioteca Central y Multimedia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA

Chorroarín 280, Agronomía

Cementerio Británico de Buenos Aires

Elcano 4568, Chacarita

Sede Social Chacarita Juniors

Teodoro García 3550, Chacarita

Escuela Técnica N° 32 D.E. 15

Teodoro García 3899, Chacarita

Fundación Pío Roncoroni

Olleros 3877, Chacarita

LABA (Laboratorio de Artes Buenos Aires)

Fraga 648, Chacarita

Centro Documental y Biblioteca Pinie Katz - Sholem Buenos Aires

Lavalleja 180, Villa Crespo

Centro Venezolano Argentino

Julián Álvarez 866, Villa Crespo

Escuela N° 1 “T. de La Quintana de Escalada”

Av. Corrientes 5332, Villa Crespo

Estación VI Crío Mayor Maximiliano Cruz Firma Paz

Av. Corrientes 5340, Villa Crespo

Instituto La Salle Florida

Hipólito Yrigoyen 2599, Florida, Vicente López

Lumiton Museo del Cine

Sargento Cabral 2354, Munro, Vicente López

La choza de Padilla

Bernardo de Irigoyen 535, Villa Martelli, Vicente López

Museo y Predio del Centro de Preservación Lynch del Ferroclub Argentino

Springolo 1, Sáenz Peña, Tres de Febrero