Dos camiones chocaron y se incendiaron en Campana: cinco muertos

El trágico siniestro vial ocurrió en el kilómetro 73 de la Ruta 9, a la altura de la localidad bonaerense de Campana, mano a la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó la señala de noticias TN, uno de los camiones, que transportaba un contenedor y se dirigía hacia Rosario, perdió el control, se despistó y se cruzó de carril, impactando de lleno contra otro camión que venía en sentido contrario.

En el medio de la mala maniobra del camión fue arrastrado un vehículo utilitario, cuya estructura quedó completamente calcinada.

“Las imágenes son terribles. Se ven las dos cabinas de los camiones completamente carbonizadas y el utilitario debajo de ellos. Los ocupantes murieron en el acto”, describieron desde el lugar del hecho.

Según trascendió, las víctimas fatales serían los dos choferes de los camiones, dos ocupantes del utilitario y el conductor de un cuarto vehículo que fue alcanzado por los restos del choque.

Fuentes oficiales señalaron que esa zona de la Ruta 9 es escenario habitual de siniestros graves debido al reducido espacio del cantero central y al alto tránsito de camiones.

Los bomberos y la Policía Científica trabajaron durante la tarde para sofocar las llamas, retirar los cuerpos y realizar las pericias correspondientes.