Un camión que transportaba cerdos volcó y vecinos se llevaron los animales

Mientras el conductor del vehículo era asistido por las heridas sufridas por personal policial y una ambulancia del SAME, por lo menos, una docena de personas se acercó al lugar sus vehículos para hurtar loa animales.

En bicicletas y carros de arrastre enganchados a sus autos o a pie, transeúntes se apropiaron de los chanchos sin importarles si estaban vivos o muertos, ni que estaban cometiendo un delito.

Según puede verificarse en las imágenes, algunos de los cerdos que eran transportados en el camión deambulaban desorientados y otros resultaron ahogados en la acumulación de agua al lado de la ruta.

En el lugar, el panorama era de absoluta desorganización. Solo tres agentes estaban presentes al inicio del hecho. La Policía Comunal intentó ordenar el tránsito y preservar la seguridad, pero la cantidad de personas que se acercó al lugar del accidente superó la capacidad de control de las autoridades.

Según las primeras versiones, el accidente ocurrió a causa de que el conductor del camión pisó la banquina, perdió el control y volcó a 15 metros de la ruta.