San Fernando: explosión e incendio en una fabrica de productos quimicos

El siniestro afectó un depósito de la empresa Otowil, lindero a la planta de Sabores y Fragancias, dedicada a la fabricación de esencias para alimentos y productos de cuidado personal. La onda expansiva fue de tal magnitud que se sintió a varias cuadras a la redonda e incluso alcanzó zonas del partido vecino de Tigre.

Como consecuencia del estallido, una de las paredes frontales del depósito se derrumbó sobre la vía pública y el fuego fue visible desde el exterior. Según reportes televisivos, las llamas habrían alcanzado también a vehículos estacionados en las inmediaciones.

Más de diez dotaciones de Bomberos de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar acudieron al lugar para combatir el incendio y evitar que se propagara a propiedades linderas. En forma preventiva, las autoridades dispusieron el corte del suministro eléctrico en al menos 15 manzanas de la zona.

720 (4) Más de diez dotaciones de Bomberos trabajaron durante horas para controlar el incendio tras la explosión en un depósito de San Fernando. Foto: redes

Si bien el fuego comprometió principalmente al depósito siniestrado, se reportaron daños materiales menores en la fábrica lindera, aunque las llamas no habrían avanzado sobre sus instalaciones. Varias viviendas cercanas sufrieron consecuencias por la explosión: se registraron roturas de vidrios, caída de cielorrasos y objetos desplazados por la onda expansiva, incluso a cinco cuadras del foco del incendio.

Además, tachos encendidos arrojados por la explosión generaron focos secundarios en propiedades particulares, algunos de los cuales debieron ser controlados por los propios vecinos hasta la llegada de los Bomberos. Al menos dos viviendas fueron alcanzadas por el fuego y requirieron intervención directa de los equipos de emergencia.

En el lugar también trabajaron patrulleros y ambulancias del SAME. Hasta el momento no se registraron personas heridas de gravedad, aunque se mantiene la alerta por la posible inhalación de humo. A esa hora, el depósito se encontraba sin actividad y en principio se descarta la presencia de operarios, aunque no se descarta que hubiera un sereno.

Además BCRA investiga a funcionarios por maniobras con el dólar

Las causas de la explosión permanecen bajo investigación mientras continúan las tareas para extinguir los últimos focos activos y garantizar la seguridad de la zona.