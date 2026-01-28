Las ventas de electrodomésticos subieron un 23% en 2025

Según un informe realizado por NielsenIQ, las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos tuvieron un aumento del 36% anual, muy por encima del promedio general.

El informe atribuyó este desempeño a una combinación de factores provenientes tanto de la oferta como de la demanda. Desde el lado de la oferta, el año anterior tuvo récord para las importaciones de electrodomésticos, debido a la apertura y desregulación del comercio.

image

Esto provocó una gran oferta y un importante volumen disponible, sobre todo en aquellas categorías previamente afectadas por restricciones a las importaciones.

NielsenIQ puntualizó que esta mayor disponibilidad de productos provocó episodios de deflación de precios durante varios meses de 2025.

Por ejemplo, al comparar noviembre de 2025 contra noviembre de 2024, las heladeras mostraron una caída del 39,5% en dólares y los lavarropas retrocedieron 45%. En pesos, los valores también bajaron: las heladeras cayeron 10% y los lavarropas 18%.

En este contexto, empresas ajustaron sus plantillas y disminuyeron sus volúmenes de fabricación. Whirlpool, por caso, decidió cerrar su planta de lavarropas en Pilar y conservar solo su operación comercial en el país.