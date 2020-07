Efemérides: qué pasó un día como hoy, lunes 13 de julio

El 13 de julio 1954 fallece Frida Kahlo, pintora mexicana, cuya obra pictórica versa en torno a su biografía y sufrimiento, y su amor y amistad con el muralista Diego Rivera.

OTRAS EFEMÉRIDES

1713.- Firma del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el peñón de Gibraltar y la isla de Menorca.

1793.- El revolucionario francés Jean Paul Marat muere apuñalado en la bañera.

1797.- Descubierta la Conspiración de Manuel Gual y José María España en La Guaira y Caracas. Primer movimiento indepndentista en Venezuela.

1874.- Herido leve en atentado en Bad Kissingen (Alemania) el canciller alemán, Otto von Bismarck.

1878.- Finaliza el Congreso de Berlín, que acuerda la división del Imperio otomano y reordena los Balcanes.

1895.- Batalla de Peralejo, en el oriente de Cuba. Las tropas de Antonio Maceo obligan a las españolas de Martínez Campos a replegarse hasta Bayamo.

1910.- El dirigible alemán "Erbslöh" estalla en el aire sobre Pattscheid, hoy Leverkusen, y perecen sus cinco tripulantes.

1915.- I Guerra Mundial: los imperios centrales europeos pasan a la ofensiva en Polonia, mientras los rusos se retiran.

1923.- Inauguran el gran letrero con la leyenda "Hollywoodland" en una colina de Los Angeles (EE. UU.), luego recompuesto a "Hollywood".

1930.- Comienza en Uruguay el primer Campeonato Mundial de Fútbol, que conquistaron los anfitriones ante Argentina (4-2).

1937.- El general boliviano Germán Busch, héroe de la guerra del Chaco, se convierte en presidente de la República al hacer caer a José David Toro, al que había encumbrado.

1939.- Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de "From the Bottom of My Heart" y "Melancholy Mood".

1942.- Los nazis ejecutan a cinco mil judíos del gueto de Rovno (Ucrania), en el fin del pogromo en la ciudad.

1943.- II Guerra Mundial: fracasa la ofensiva alemana con carros de combate en el frente oriental ruso de Kursk. Hitler cancela la operación "Ciudadela".

1960.- Los demócratas elige a John F. Kennedy su candidato presidencial.

1973.- El presidente argentino, Héctor Cámpora, y el vicepresidente, Vicente Solano Lima, renuncian para que Perón pueda volver a optar a la Presidencia, que gana en septiembre.

1974.- El coronel Vasco Gonçalves es nombrado primer ministro del segundo Gobierno portugués tras el triunfo de la Revolución de los Claves, que depuso a Marcelo Caetano.

1977.- Una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes de Nueva York sumidos en la oscuridad, con disturbios, incendios y saqueos.

1985.- La guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) asalta y libera a 104 presos de la cárcel capitalina de Mariona.

.- El estadio de Wembley londinenses y en el J. F. Kennedy de Filadelfia acogen los mayores conciertos de música "pop" de la historia, los "Live Aid", contra el hambre en Etiopía.

1989.- Ejecutados los militares cubanos Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez, Antonio de la Guardia y Armando Pedro, condenados por narcotráfico y alta traición.

2000.- Bill Clinton firma la ley que concede 1.300 millones de dólares al Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico.

2001.- Pekín consigue la elección como sede de los Juegos Olímpicos de 2008.

2003.- Se constituye el Consejo de Gobierno iraquí para gobernar transitoriamente con apoyo estadounidense.

2008.- La Cumbre de París acuerda crear la Unión por el Mediterráneo (UPM), para cooperación entre la UE y sus socios del sur.

2014.- La selección alemana de fútbol logra su cuarto Mundial al derrotar a Argentina (1-0), en Río de Janeiro.

2016.- Theresa May releva a David Cameron como primera ministra británica y líder del Partido Conservador.

NACIMIENTOS

1808.- Patrice de Mac-Mahon, militar y expresidente francés.

1927.- Simone Veil, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo.

1934.- Wole Soyinka, escritor nigeriano y Nobel 1986.

1942.- Harrison Ford, actor estadounidense.

1944.- Erno Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico.

1969.- "José Andrés" Puerta, cocinero español.

1973.- Roberto Martínez Montoliú, entrenador de fútbol español y seleccionador belga.

DEFUNCIONES

1793.- Jean-Paul Marat, político de la Revolución francesa.

1954.- Frida Kahlo, pintora mexicana.

2001.- Miguel Gila, humorista español.

2006.- Ángel Suquía, arzobispo emérito de Madrid.

2014.- Nadine Gordimer, escritora sudafricana.

2014.- Lorin Maazel, director de orquesta estadounidense.

2016.- Juan Peña "El Lebrijano", cantaor flamenco.

2017.- Liu Xiaobo, intelectual chino y Nobel de la Paz. EFE

doc/jac